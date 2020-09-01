原油價格今年4月出現史上首度負價值，國內12家期貨商慘被金管會開罰。金管會1日宣布，因有四大疏失，因此對元大期、凱基期、日盛期、統一期、華南期、大昌期、兆豐期及永豐期各開罰48萬元；對康和期、群益期、國泰期各開罰36萬元，對富邦期則開罰24萬元。

四大疏失，一是期貨商未即時公告CME原油類期貨商品得以負值交易；二是期貨商交易主機未能接受負值下單；三是期貨商交易主機在負值下，無法正確計算客戶國外期貨帳戶損益及權益數；四是未辦理高風險帳戶通知，及未執行代沖銷作業。

金管會表示，這次事件共造成1.44億元的期貨投資爭議款，共有120戶投資人提出申訴，目前有16戶完成和解。

而調查後發現12家期貨商多少都有四項疏失，金管會考量各家違規情節，及各公司與交易人和解協商情形，分處不同金額。

金管會指出，芝加哥商業交易所集團（CME）西德州原油期貨及小型輕原油期貨5月份契約，在美國時間4月20日（台灣時間4月21日）出現負值交易，且當日小型輕原油期貨最終結算價格為負37.63美元。

台灣交易人透過期貨商複委託管道從事上開契約交易產生損失及衍生糾紛，所以金管會針對期貨商的內部控制及內部稽核作業進行查核，調查後發現四大缺失，因此開罰12家期貨商。

考量CME及洲際歐洲期貨交易所（ICE）在今年4月公告，油期貨等契約未來得以負值交易，金管會也函請期貨公會輔導期貨商在交易主機增加負值交易及結算功能，期貨商也都已在今年8月底調整完成，即現在都可用負值交易。

最後為保障交易人的權益，金管會已請投保中心及評議中心協助受理調處及評議事宜，並請期貨商積極配合調處及評議。

(工商 )