Apple TV+ 今天為三部紀錄片釋出預告,這三部作品展現人類和自然世界的諸多奧妙,將於今年秋季全球首播。由奧斯卡獎、金球獎得主 Olivia Colman、金球獎得主 Tom Hiddleston 和獲金球獎提名的 Paul Rudd 等眾多明星擔綱旁白,每一部全新的 Apple 原創作品都將帶來前所未見的珍貴片段、創新突破的技術和精彩生動的敘事手法。

《Tiny World》首播日期:10 月 2 日星期五

《Tiny World》由 Paul Rudd 講述旁白,以獨特的視角看待大自然,探索地球上最小動物的精妙之處與堅強韌性。全新的攝影機技術讓我們首度能夠透過最微小的生物的眼睛看世界,並觀察牠們為了生存而做出的驚奇之舉。《Tiny World》由 Plimsoll Productions 出品、Tom Hugh Jones 編劇並監製。Martha Holmes 博士和 Grant Mansfield 博士也代表 Plimsoll Productions 擔任監製。《Tiny World》前六集將於 10 月 2 日星期五在 Apple TV+ 獨家全球首播。

《Becoming You》首播日期:11 月 13 日星期五

Olivia Colman 為全球兒童發展紀錄片影集《Becoming You》講述旁白,探討人生世上的前 2000 天會對我們的餘生造成什麼影響。從尼泊爾、日本和婆羅洲等全球 100 多個孩子的視角講述每個故事,每一集都發人深省,深入了解孩子從出生到五歲如何學習思考、說話和動作。劇中著重表達我們可以有如何不同的成長經歷,但最終亦會回到講述大家養育下一代時共同面對的人性和社群故事。這部影集由 Wall to Wall Media 出品,Leanne Klein 與 Hamo Forsyth 擔任監製。《Becoming You》前六集將於 11 月 13 日星期五在 Apple TV+ 獨家全球首播。

《Earth At Night In Colour》首播日期:12 月 4 日星期五

這部極具代表性的自然歷史影集《Earth At Night In Colour》由 Tom Hiddleston 講述旁白,並運用新一代攝影機,首度以彩色方式揭開動物夜間生活的神秘面紗。這部創新的影集在六大洲拍攝,從北極圈到非洲草原,在月光下看著動物們的齣齣好戲,除了對動物有了全新認識,也能看到牠們前所未見的行為。《Earth At Night In Colour》由 Offspring Films 出品。此影集由 Alex Williamson 和 Isla Robertson 監製,Sam Hodgson 製片。《Earth At Night In Colour》將於 12 月 4 日星期五在 Apple TV+ 獨家全球首播六集。

除了這些全新的紀錄片影集,備受期待的全新摩托車史詩鉅作《Long Way Up》將展開一場旅途與友誼之間的冒險,由 Ewan McGregor 和 Charley Boorman 共同主演和監製,將於 9 月18 日星期五在 Apple TV+ 全球首播。

Apple 持續加入無劇本的影集和電影,包括最近發表、由著名電影製作人 Werner Herzog 和 Clive Oppenheimer 教授執導的原創紀錄片《Fireball》;榮獲 2020 年 Sundance US Grand Jury Prize 獎項的紀錄片《新世代公民》;五度榮獲艾美獎提名 (包括傑出紀錄片或非虛構類特別獎項) 的《Beastie Boys 的音樂之路》;以及榮獲艾美獎提名的紀錄片影集《前所未見的獨特家園》。

Apple TV+ 可透過 iPhone、iPad、Apple TV、iPod touch、Mac、特定的 Samsung 和 LG 智慧電視、Amazon Fire TV 與 Roku 裝置上的 Apple TV app 觀看,以及在 tv.apple.com/tw 線上觀看,訂閱費每月 NT$170,可免額外付費試用 7 天。Apple TV app 今年稍後也將於 Sony 及 VIZIO 智慧電視上推出。購買全新 iPhone、iPad、Apple TV、Mac 或 iPod touch 的使用者可免額外付費享用 Apple TV+ 一年期的訂閱服務。僅在限定時間內提供。此項優惠在符合條件裝置首次啟用後的 3 個月內有效。

(科技)