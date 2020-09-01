苗栗縣政府在開學第1周辦理友善校園周活動，帶領師生宣誓反毒、反黑、反霸凌、杜絕網路暴力。（縣府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府與全國各縣市同步在開學第1周辦理友善校園周活動，1日苗栗縣長徐耀昌等人，帶領師生宣誓反毒、反黑、反霸凌、杜絕網路暴力，並擊鼓宣示營造友善校園的決心。

縣府教育處表示，109學年第1學期友善校園周，除了加強宣導反毒、反黑、反霸凌和校園安全外，並將今年5月法務部提出的「數位性別暴力」常見的情形，包括「惡意散布」、「監視跟蹤」、「性侮辱或騷擾」、「人肉搜索」等，與學生的校園生活息息相關的情況，融入宣導重點，並提醒學生使用網路應注意各人資料的有效保護。

1日徐耀昌、教育部參事黃政民、縣府教育處長邱廷岳、苗栗校外會督導江湧益、縣警局少年隊副隊長陳宏田、三義高中家長會長謝洧銘、三義高中校長吳忠道等人，在三義高中友善校園周活動中，與師生宣誓4大友善校園教育，分別為1、攜手連心愛三義、友善團結總動員；2、毒品誘惑我不要、健康人生多閃耀；3、網路使用要注意、不拍不傳才安全；4、尊重彼此、杜絕網路暴力。

徐耀昌表示，透過友善校園周宣誓，期許喚起各校師生及家長共同關心防制毒品、黑道、霸凌和網路安全使用教育，以營造安全、溫馨、友善的校園，進而讓同學們安心學習、快樂生活。

(中時 )