前國民黨立委、台灣玉山科技協會秘書長許毓仁，今（1日）接任台灣新職籃聯盟P.League＋（P＋聯盟）最新公開的「新竹攻城獅」球隊領隊。

許毓仁表示，這次新冠肺炎疫情的衝擊下，台灣中華職棒成為2020年全球最早開打的職棒賽事，透過線上串流賽事已經讓世界看見台灣，其中科技功不可沒。像是物聯網、大數據分析、人工智慧、區塊鏈技術等新科技，都能運用至運動產業，創造新的商業模式，讓科技融入運動、運動融入生活。

因此，許毓仁希望透過接任「新竹攻城獅」領隊、投身運動產業，來幫助台灣打造更好的運動環境。自職業籃球聯盟P.League＋成立以來最神秘的全新球隊「新竹攻城獅Lioneers」，從八月二十日首次公開練球亮相後就備受關注。身為新竹的首支籃球隊，命名的靈感除了取自於本土人氣漫畫《宅男打籃球》中的球隊「竹北攻城獅」，英文隊名也結合新竹高科技文化的特色，將球隊命名為「新竹攻城獅 Lioneers」。

目前球員陣容，包括前國家隊中鋒吳岱豪、在地球星成力煥、蕭順議、陳堅恩、宋宇軒、林力仁、鄭瑋、潘冠翰、李家瑞及UBA「澳門巨塔」容毅燊。球隊由球團總經理高景炎和教練團總教練林冠綸、球隊顧問陳志忠和助教沈欣漢領軍，全力為新職籃聯盟P.League＋的首季球賽做準備，以最佳的狀態應戰。並在領隊許毓仁帶入科技新創和跨產業的合作下，為台灣的職業籃球和整體運動產業開創更多新的可能。

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(中時 )