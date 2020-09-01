館長陳之漢上月28日遭犯嫌劉丞浩槍擊，劉嫌遭新北地方法院裁定羈押禁見，新北地檢署檢察官今（1日）前往林口長庚醫院替館長製作被害人筆錄，外傳館長槍擊與多個幫派份子有關，「專案小組目前不排除任何可能。」劉嫌手機是唯一關鍵證物，將送出國破解。

館長遭槍擊連警政署也相當關注，案發當天署長陳家欽即前往林口警分局聽取專案報告。由於劉嫌口風相當緊，加上又聘請曾任法官、檢察官的雙律師，顯然早有預謀，劉嫌住家內未有電腦等通訊器材，目前查扣唯一證物就是劉嫌的iPhone手機。

有別於一般由警察製作被害人筆錄，新北地檢署承辦檢察官今（1日）與書記官前往林口長庚醫院製作被害人筆錄，館長的單人病房外也有警力戒備。

專案小組透露，目前只要與館長有糾紛對象都列為可疑目標，不放棄任何線索，目前至少鎖定3個嫌疑人，「證據到哪裡就辦到哪裡！」

此外，外傳與竹聯幫、天道盟等幫派有關，除了透過管道從幫派份子身上打聽消息外，目前唯一的關鍵證物iPhone手機，因刑事局也無法破解，近期內將送往以色列破解，盼可以取得關鍵證物。

(中時 )