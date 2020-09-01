全台交通大執法不是玩假的 潮州、竹田、新埤10大取締點看這裡 19:152020/09/01 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全國路口大執法1日正式開跑，為期1個月不是玩假的，潮州警分局為加強宣導用路人，也露出轄內10大違規肇事路口及路段。（警方提供／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全國路口大執法1日正式開跑，為期1個月不是玩假的，潮州警分局為加強宣導用路人，也露出轄內10大違規肇事路口及路段。（警方提供／謝佳潾屏東傳真） 全國路口大執法1日正式開跑，為期1個月不是玩假的，潮州警分局為加強宣導用路人，也露出轄內10大違規肇事路口及路段，希望減少事故並建立路口停讓文化，呼籲民眾遵守相關規定，共同營造安全友善的交通環境。 潮州警方公布的10大肇事路口為潮州鎮的台一線與光復路路口、延平路靠近舊潮州大橋路段、台一線與光春路路口、新生路與六合路路口、中山路與新生路路口、太平路與五魁橋路口、台一線與四維路路口、介壽路與大同路路口，此外還有竹田鄉的台一線與水源路路口、新埤鄉的台一線與中正路路口。 (中時 ) #全台交通大執法 # 潮州 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中願吃3個月瘦肉精美豬 網噓爆、旅台美人不買帳 07:462020/09/01 生活 中衛口罩2色搶起來 Yahoo奇摩上午開賣 各通路整理一次看 09:552020/09/01 生活 台中瘦肉精零檢出是自己的「政績」 林佳龍神隱1天後回應了 15:222020/09/01 生活 未禮讓行人肇事致死 交通部修法重罰3.6萬並吊照 14:002020/09/01 生活 失蹤少女形同軟禁 返高雄與父母團聚前先驗傷 13:392020/09/01 社會 法人搶補 電子返主流 台股收復12700 14:182020/09/01 財經 校園化身機場 高市創意迎新生 04:102020/09/01 地方新聞 十年一輪 運彩公聽會討論熱烈 16:152020/09/01 生活 政府護盤銀彈 再增350億 04:102020/09/01 財經要聞 路口大執法今上路取締5重點 清水警籲勿違規 11:352020/09/01 寶島 社會熱門新聞 高雄少女獲救 攻堅救援影片曝光 警怒吼「再動開槍喔」 - 社會 高雄少女被套電擊頸圈困密室66小時 最新驗傷結果出爐 - 社會 鄉民曝高雄失蹤少女破案神隊友 大讚沒「她」警察不會快速找到人 - 社會 發文護航「保全李宗瑞」共犯 他真實身分曝光網氣炸 - 社會 高雄少女慘被黑色「電項圈」控制 羅姓前保全恐嚇：不聽話就電妳 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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