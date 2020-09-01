全國路口大執法1日正式開跑，為期1個月不是玩假的，潮州警分局為加強宣導用路人，也露出轄內10大違規肇事路口及路段。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

全國路口大執法1日正式開跑，為期1個月不是玩假的，潮州警分局為加強宣導用路人，也露出轄內10大違規肇事路口及路段，希望減少事故並建立路口停讓文化，呼籲民眾遵守相關規定，共同營造安全友善的交通環境。

潮州警方公布的10大肇事路口為潮州鎮的台一線與光復路路口、延平路靠近舊潮州大橋路段、台一線與光春路路口、新生路與六合路路口、中山路與新生路路口、太平路與五魁橋路口、台一線與四維路路口、介壽路與大同路路口，此外還有竹田鄉的台一線與水源路路口、新埤鄉的台一線與中正路路口。

(中時 )