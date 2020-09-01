雲林縣崙背鄉八角亭大排上的無名橋歷經三年拆除、重建完工，並從四米拓寬為六米，命名為「草湖二號橋」，1日揭牌啟用，縣長張麗善（左七）沒有落款。（周麗蘭攝）

雲林縣崙背鄉八角亭大排上的無名橋拆除重建，草湖村民1日扶老攜幼一同見證啟用通車。（周麗蘭攝）

崙背鄉草湖村八角亭大排上的水利會便橋年久失修，3年前變成波浪橋岌岌可危，歷經兩任縣長拆除、重建，今（1日）終於完工啟用，這座新建橋梁原本是無名橋，縣長張麗善僅命名為「草湖二號橋」，沒有落款她的名。

該座橋梁是草湖村民前往濁水溪畔種西瓜、洋香瓜、開墾農田的主要通道，拆除前是雲林農田水利會引水閘門的便橋，2018年變成波浪橋時，水利會無意修復，縣府原意拆除不重建。

許多農民陳情縣議員李明哲務必爭取重建，當時中央編列1300萬元、縣府補助400萬元，前縣長任內於颱風來襲前火速拆除。因重建工程漏編攔水項目，加上村民盼橋面從四米拓寬為6米，工程預算太低，流標6次發包不出。

雲林縣崙背鄉八角亭大排上的無名橋拆除重建，1日通車典禮上一群婦女感謝縣長張麗善（右四），拉著她開心合照。（周麗蘭攝）

縣長張麗善指示工務處追加預算400萬元，去年7月才順利發包，今年六月完工，但村民不慎滿意，再修正為前後喇叭口，護欄也加強，今（1日）舉行揭牌啟用典禮，村民扶老攜幼見證，一名坐輪椅的阿嬤也專程前往。

重建的新橋命名為「草湖二號橋」，橋牌只有橋名、竣工日期，沒有任何人落款。張麗善表示，這座橋原本只是水閘門便橋，算是無名橋，如今命名草湖二號橋也就夠了，工務單位很單純，她也沒有管那麼多。

她說，有些橋梁重建前，前後就有落款，工務單位就是維持原狀。

縣議員李明哲表示，這道橋是村民通往濁水溪浮覆地的主要橋梁，若拆除不重建，要繞村一周才能過橋，如今新橋完工村民稱為「通財橋」，感謝張麗善體恤民意，把橋面拓寬為六米，使農產品運輸更安全。

(中時 )