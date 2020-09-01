東貝再次發生存款不足退票 19:112020/09/01 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，東貝（2499），之前因未依法令期限公告申報108年度、109年第1季及109年第2季財務報告，暨發生存款不足金融機構退票情事，其上市有價證券經停止在證券集中交易市場買賣，之後又併案列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式在案。8月31日最新再次發生存款不足金融機構退票之情事，截至8月31日止，該公司未辦理清償註記的退票達11張，金額合計1,310萬元。 (工商 ) #東貝 #退票 #存款不足 #金融機構 #情事 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 登陸載具不足 不具全面犯台能力 04:102020/09/01 兩岸要聞 觀念平台－永續發展走在 新冠疫情世界的最前端 04:102020/09/01 專題周報 智慧手機線上銷售占比 疫飛衝天 04:102020/09/01 產業．科技 監院公布最新財產申報 立法院長游錫堃存款最少 13:342020/08/31 政治 梅莎估轉強颱 北北基桃大雨特報 海神最快今生成 04:232020/09/01 生活 陸外資獨資公募基金 貝萊德搶頭香 04:102020/08/31 產業財經 經濟部延長資金紓困振興貸款申請期限至今年底 16:542020/08/31 財經 《基金》台商海外資金回流 偏愛目標到期債基金 10:172020/09/01 財經 麒麟晶片恐成絕版 華為手機被炒作 最多瘋漲1.3萬 13:482020/09/01 財經 賓士喜獲亞馬遜電動貨車大單 04:102020/09/01 全球財經 財經熱門新聞 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 即時 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 日報 漲太多也有錯… 台積電遭被動基金調節 - 財經要聞 - 工商時報 又到季底了！押投信包養股 散戶小心1件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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