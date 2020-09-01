證交所表示，東貝（2499），之前因未依法令期限公告申報108年度、109年第1季及109年第2季財務報告，暨發生存款不足金融機構退票情事，其上市有價證券經停止在證券集中交易市場買賣，之後又併案列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式在案。8月31日最新再次發生存款不足金融機構退票之情事，截至8月31日止，該公司未辦理清償註記的退票達11張，金額合計1,310萬元。

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