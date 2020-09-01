渣打國際商業銀行、也就渣打銀行台灣子公司今（1）日公告，董事會決議10月1日起由副總經理林素真代理總經理，以接替現任渣打台灣總經理林遠棟出任渣打集團大灣區行政總裁的職缺。

這是外商銀行鮮少發生，在地區市場負責人出缺時由在地主管代理，應與新冠疫情的隔離措施有關，跨國機構的人員調動變成相當困難。林素真目前雖僅是代理，公告表示，生效日仍待金管會核准才能生效。

林素真目前擔任渣打銀行個人金融事業處負責人，主要業務為消費金融、財富管理、分行通路等，5年前自花旗台灣轉任，為渣打在台灣開設3家旗艦分行，並斥資邀請知名歌手蔡依林擔任消金代言人，並推動全面數位服務，成為市場最吸晴的轉型成果，也帶動渣打台灣消金業務近年來頻頻得獎。

林遠棟曾在香港及上海零售及企業銀行部門出任多項要職，2017年重新加入渣打銀行出任台灣總經理，帶領台灣業務進行。此次是渣打集團為迎接粵港澳大灣區（「大灣區」）發展所帶來的重大商機，宣佈增設大灣區行政總裁一職，並指定林遠棟出任，生效日期擬為2020年10月1日。渣打表示，他將與香港區行政總裁禤惠儀及中國區行政總裁張曉蕾緊密合作，共同帶領及推動大灣區的發展戰略及統籌各業務的跨境合作。

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