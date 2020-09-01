基本所得額達670萬元 應課基本稅額 19:112020/09/01 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部。圖／林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部北區國稅局表示，同一申報戶之納稅義務人、配偶及受扶養親屬若有應計入基本所得額之所得金額達670萬元以上者，應依所得基本稅額條例規定計算申報及繳納基本稅額。 民眾如果在證券公司開立複委託帳戶買賣境外股票，若獲取海外財產交易所得，則屬於個人基本所得額中海外所得之課稅範圍，若漏報該筆海外所得，除依法補徵稅款外，還會依同條例第15條第2項規定裁罰，最高可罰三倍稅額罰鍰。 (工商 ) #基本所得額 #基本稅額 #財政部 #申報 #海外所得 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土語文納入國中必修 課審會國中分組反對 10:452020/09/01 生活 市場情緒轉好 高收益債後市點火 04:102020/09/01 投資理財 抖音內測雲端遊戲 有望重塑手遊產業鏈格局 03:112020/09/01 兩岸 屏東縣議員陸月嬌詐領考察費 二審改判2年罰20萬元 10:002020/09/01 社會 限量20萬張百元購書抵用卷 逛明年國際書展就能領 14:062020/09/01 生活 失蹤少女曾賣面膜賺零用錢 母疑：供貨與載走她為同一人 08:302020/09/01 社會 爆料假3倍券判不罰 藍議員嗆蘇揆欠民主一個道歉 16:092020/09/01 政治 適用虧損扣除 須符四條件 04:102020/09/01 金融．稅務 經濟內循環才是人間正道 04:102020/09/01 時論廣場 低利率環境當道 納入新興債喜迎收益 13:582020/09/01 財經 財經熱門新聞 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 即時 漲太多也有錯… 台積電遭被動基金調節 - 財經要聞 - 工商時報 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 日報 缺船、缺空櫃、運價攀、航班滿 航運業大多頭來了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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