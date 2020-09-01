財政部北區國稅局表示，同一申報戶之納稅義務人、配偶及受扶養親屬若有應計入基本所得額之所得金額達670萬元以上者，應依所得基本稅額條例規定計算申報及繳納基本稅額。

民眾如果在證券公司開立複委託帳戶買賣境外股票，若獲取海外財產交易所得，則屬於個人基本所得額中海外所得之課稅範圍，若漏報該筆海外所得，除依法補徵稅款外，還會依同條例第15條第2項規定裁罰，最高可罰三倍稅額罰鍰。

(工商 )