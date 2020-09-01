捷克議長訪台、廢考監兩院，政治人物網路聲量，近期誰最大聲？網路觀察平台「DailyView網路溫度計」，今統計出過去半年來，網路聲量最高的前20名立委，而「夾手他人」的金門藍委陳玉珍、「收賄風暴」的綠委蘇震清，這次也都榜上有名。

「DailyView網路溫度計」今(1日)公布《KEYPO大數據關鍵引擎》立委聲量分析結果，其中話題女王陳玉珍，近一年前才因為「夾手」送急診一事，在網友心中留下深刻印象，近期更因為在交友軟體和網友互動「會聊」，再度掀起話題。

民進黨立委蔡易餘，5月時在立院提案《兩岸人民關係條例》刪除「國家統一」，但一讀通過要交付委員會審查時，蔡易餘卻隨即宣布撤案，聲稱時間點「現在太危險」，被質疑是打假球，也創下當時個人網路聲量新高，排名第15名。

而以「太陽花女戰神」打開知名度的民進黨新科立委賴品妤，初宣布投入選戰時，鞠躬把頭撞進麥克風的畫面，就令不少人印象深刻，更曾在社群上大秀好身材照片引起話題，排入第12名。

「港湖女神」高嘉瑜，今天探望受槍傷的館長，以獨特的嗓音獻唱「隱形的翅膀」，讓館長「被治療」，也引起不小的討論話題。近期也對汽車貨物稅議題持續努力，獲得不少汽車族群的支持，排在第10名。

民進黨蘇震清，則因為涉收業者賄款2000萬，遭檢方羈押禁見，讓民進黨再次蒙上「貪汙」的負面印象，他也為此請辭民進黨中常委一職。當時也在網路引起轟動，在此次排進第7名。

有國民黨「女戰神」之稱的陳玉珍，過去在立院混戰中，全副武裝(戴安全帽)占領主席台，頑強抵抗擁有人數優勢的民進黨，直到最後一刻的身影，也讓她一戰成名。今天更現身立院，攔截捷克議員。此次成功躍升至第3名。

「DailyView網路溫度計」公佈20大網路高人氣立委，依高低順序為江啟臣、吳斯懷、陳玉珍、陳柏惟、游錫堃、王定宇、蘇震清、蔡壁如、蔣萬安、高嘉瑜、葉毓蘭、賴品妤、柯建銘、林為洲、蔡易餘、洪孟楷、王婉諭、傅崑萁、陳超明和林昶佐。

名單出爐後，網友也紛紛在臉書留言討論，「高嘉瑜沒進演藝圈真的可惜了」、「執政就乖乖做事不好嗎？」。

(中時新聞網)