南投縣長林明溱已連任兩屆，藍綠陣營都開始準備問鼎下屆百里侯，如果是由國民黨籍的立委馬文君或許淑華出線，就必須舉辦立委補選；林明溱的兒子林儒彬，目前擔任縣長特助，將是參與立委補選的活棋。

距離下屆南投縣長選舉，還有2年多，但國、民兩黨都已經超前部署，選區在烏溪線的馬文君，經常在濁水溪線跑行程，許淑華除了固守濁水溪線，也跨界經營烏溪線；民進黨可能推出的人選，應該是行政院中辦執行長蔡培慧，但是，政界認為民進黨不分區立委羅美玲，也有可能出馬角逐。

國民黨在南投縣已經完全執政10多年，縣長、立委席次全拿，縣議會占多數，打選戰具有優勢；民進黨在縣長、立委選舉則是屢戰皆墨，選情相對處於艱困狀態。

從兩位叔公林洋港、林源朗到林明溱，家族已經出了3位南投縣長，而且，林明溱勤跑基層，民調支持度居中部各縣市之首，也是近年來聲望最高的南投縣長。

林明溱打下江山，擁有龐大的資源和綿密人脈，因此希望兒子能夠延續政治香火，所以工程會勘、跑行程，都帶著林儒彬，累積人脈同時提高能見度；而以林明溱全縣布局的廣度，將來，不論是烏溪線或濁水溪線立委補選，林儒彬都可以隨時上陣。

(中時 )