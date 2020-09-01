台灣瓷藝品牌「1300」成立10周年，作品融合東西方工藝與文化，收藏者包括文化部長李永得，1日起在台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館2樓舉辦的《十年磨一瓷，光耀全世界》特展，除了展現多年來研發的作品，也是展示了台灣瓷工藝的創新與傳承。

文化部長李永得出席開幕並於致詞時指出，「1300」品牌創辦人沈亨榮十多年前將近乎廢棄的品牌買下，至今培植出50多位可傳承的青年師傅，且在製成上鑽研，創新，做到全球獨步的工藝，他以捷克參訪團來台致贈捷克知名的玻璃工藝品為例，認為台灣的瓷藝亦是台灣之光，且在有志於品牌經營者的努力下，也有可觀的產值，進而再投入製成的研發上，成為良性的產業提升。

前台北市副市長李永萍致詞時表示，「1300」的精神，既是1300度的高溫粹鍊，亦是1300年的歷史傳承，且將西方古典題材納入瓷器創作，讓東方的瓷藝也有了西方的文化語彙，她指出台灣工藝研究發展中心致力於作為當代的「故宮」，即是需要具傳承與創新精神的文化品牌。

「一直想為這塊土地做事，想把好的東西傳承下去」沈亨榮表示，「1300」至今培植出50多位傳承好手，值得欣慰的是平均年齡僅30多歲，他認為「雖然要靠雙手吃飯很艱難，但藝術、工藝、文化是重要的軟實力，我們一定可以站起來。」

此次展出作品也包括2021年的生肖牛雕，在疫情之下，象徵台灣一步一腳印的水牛精神，也希望來年如另一尊彩繪版「昌盛大同」牛雕，「牛」扭乾坤迎來璀璨。

(旺報 )