疫情後在台登場的「2020台北新藝術博覽會．番外篇」與「第六屆福爾摩沙國際藝術博覽會」都創下佳績，前者的人潮與買氣讓主辦方以「意外及欣喜」形容，後者則在4天內湧入近6000人。而台灣北新藝術博覽會執行總監鄭鈞元也觀察指出，近年女性的「粉紅收藏」實力正興起。

鄭鈞元表示，觀察這幾年的藝博會，女性藏家比例逐年提升，且收藏的作品也由較繽紛夢幻、童趣如徐承恩、陳誼欣、俞潔兒等藝術家作品，逐漸轉為更需投資實力的劉寶軍、高小云、Alex Bertaina等，顯示在價格及提材選擇上，女性藏家的自主能力愈來愈強。

「2020國際藝術家大獎賽」，則由印度藝術家Zamminlun Singson的鉛筆畫《Fiorenza》榮獲本屆首獎，評審之一的於貽勳表示，此作品運用鉛筆細膩描繪，將畫中女孩的神情及感情清楚表露，兼具高超的繪畫技巧及情感呈現能力；大會主席獎則由台灣藝術家田弘一以《石坎夕照》拿下，於貽勳表示此作品細節都處理佳，色彩應用得極好，讓觀賞者能透過畫作感受到寧靜及沉澱感。

本屆福爾摩沙藝博會，則是在4天的展期內，締造千萬產值。尤其韓國首爾畫廊 L GALLERY近40件作品皆被藏納，巴比頌畫廊、田奈藝術等也創造出百萬左右的佳績。台北新藝博則今年首次架設網購平台，不少藏家在線上下單後，現場取畫時又帶回其他作品，整體而言迴響甚佳。

(旺報 )