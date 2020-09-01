劉以豪1日舉辦首張EP《U》發片記者會，他過去鮮少開口歌唱，跨足歌壇，心情緊張，首度在台上清唱〈U〉，似乎相當緊繃，眼神直盯著地上，他笑表示滿有壓力，一唱完很害羞，想躲起來，「剛剛（眼睛）好像脫窗，不知道看哪裡」，並提到沒注意唱歌時，一直看著地上，自虧下台後，彷彿失憶了。

昨記者會上，劉以豪邀孟耿如力挺站台，主持人則是黃子佼，黃子佼、孟耿如夫妻難得公開同框，孟耿如上台時，黃子佼開心：「先抱一個。」豈料孟耿如立刻跑去熱情抱劉以豪，黃子佼吃醋說：「我是說先抱我！」笑翻眾人，黃子佼不諱言與孟耿如向來為公益合體，這是第一次商業同台，「獻給我們男神劉以豪，我們全家出動，但全家就2人。」

孟耿如特地送上吊床、大聲公給劉以豪，祝福他可以到大自然中大聲唱歌，不會吵到人，讓黃子佼揶揄：「怎麼還送一個吊床出來，這畫面合理嘛，愈想愈奇怪。」

而劉以豪與孟耿如頗有私交，曾合唱〈幸福離島〉，也一起拍攝MV，互動親密，劉以豪很感謝孟耿如來祝賀，透露晚上無聊都會打電話給孟耿如寒暄，自嘲：「我朋友真的不多，會打給高中、大學同學，還有韋禮安。」他這次推出新歌，好友韋禮安也有關心，但他還未跟韋禮安請教歌唱技巧，「等下次我們要約烤pizza，再向他請教」，並誇讚韋禮安新歌《記得回來》很好聽，「韋禮安高音那麼厲害，已經不是技巧，是身體構造不同。」

他將在5、6日分別赴高雄夢時代幸福廣場、台北華山劇場，舉辦2場簽唱會，相當期待，「好一陣子沒有跟粉絲朋友近距離見面了，要提醒大家做好防疫戴口罩、勤洗手，我們周末見。」

劉以豪舉辦發片記者會，孟耿如力挺。（粘耿豪攝）

劉以豪舉辦發片記者會。（粘耿豪攝）

(中時 )