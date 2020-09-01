金曲台語歌后張秀卿推出新專輯《阿喜》，日前拍攝新歌〈阿喜〉MV，她表示阿喜是家人對她的暱稱，「從小我就是家中的開心果，愛搞笑嘴又甜，讓嚴肅拘謹的老媽總是拿我沒轍。」她的17歲愛女林莉繼承衣缽，愛唱歌跳舞，林莉日前翻唱韓國女團BLACKPINK夯曲〈How You Like That〉，遭酸民批評，林莉虛心接受，張秀卿直呼：「慶幸她有遺傳我的個性樂觀面對，這是最好的成長經驗。」

張秀卿看完女兒的影片，直言：「女兒的積極主動，很有我的風格，在精神上我支持，但沒出半毛錢。」卻被好友虧鐵公雞，張秀卿解釋，「我當年參加歌唱比賽出道，當然也希望她能憑自己的本事闖星河，如果都幫她鋪好路，反而是害她。」

張秀卿出道近40年，曾歷經3次事業高低潮，從11歲參加六燈獎比賽奪冠後出專輯，卻遇到唱片公司倒閉，同時家中經濟發生巨變，陷入困境，20歲演唱〈車站〉爆紅，再度登上高峰，隨後又面臨合約問題，又再次墬入谷底，之後遇到豪記唱片則第3度翻紅，深受觀眾喜愛。

不過她幼時成名後，某次與家人到廟裡拜拜，眾多鄉親來圍觀，她被人潮嚇到，不慎把手中的香弄熄，竟被媽媽當場賞一巴掌，母親事後告誡賞巴掌是因為她對神明不尊重，「再來大家會趕來看妳，因為喜歡妳，不能任妳驕傲，要打醒妳」，讓張秀卿至今牢記心中，保持謙卑。

(中時 )