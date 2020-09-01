安力-KY（5223）因股價強勢上漲，依主管機關要求，公告7月自結損益，公司自結7月每股盈餘0.69元，年增76.92％；累計安力-KY今年前7月每股盈餘已達3.35元，直逼2019年全年獲利。

安力-KY股價表現剽悍，1日股價站穩80元整數大關，應主管機關要求公告單月損益自結數，7月營收因針對美系客戶的新舊機種同步出貨，推升7月營收一舉突破2億元，創下歷史新高紀錄，年增率高達52.1％，伴隨營收基本盤拉升，7月獲利表現也出色。

根據安力-KY公告的損益自結數，7月稅後純益達3,000萬元，年增87.5％，每股盈餘0.69元，年增76.92％，加計今年上半年每股盈餘2.66元，累計安力-KY今年前7月每股盈餘達3.35元，已經貼近2019年全年獲利3.57元，法人預期安力-KY的8月營收可望續撐高檔。

安力-KY為了籌措建廠資金，董事會日前也通過將發行4億元可轉換公司債（CB），是繼公司IPO之後，第一筆大型籌資計畫，由於電子業下半年景氣不惡，在股價已經拉高之下，預期下半年是相對適當的籌資時間點。

(工商 )