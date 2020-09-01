林心柔／南投報導

南投縣沒有垃圾焚化爐，長期委託外縣市焚燒，但還是未能消化每日產生的250噸垃圾，垃圾堆積如山，成為縣府、縣民共同夢魘；縣府為解決垃圾問題將籌建焚化爐，並已赴名間鄉與彰化縣二水鄉交界處會勘，將委託顧問公司進行評估。

南投縣環保局副局長林隆儒指出，南投縣垃圾全部要運到外縣市焚燒，但無法消化每日產生的垃圾，因此，草屯鎮、中寮鄉、竹山鎮及名間鄉垃圾已堆積如山；此外，每年花在垃圾轉運、清理等費用約3億元，10年累積下來已逾30億元。

南投縣副縣長陳正昇表示，興建焚化爐預估經費約20億元，名間鄉長陳文德曾提議名間鄉與彰化縣二水鄉交界處，做為焚化爐預定地，因該地區住戶少，可減少對居民的影響。

陳文德1日受訪時說，當初提出焚化爐預定地後，許多鄉民打電話到公所表示反對，沒想到會有那麼大的反彈，希望縣府召開說明會與當地居民溝通，或是多評估其他地區再做決定。

林隆儒說，興建焚化爐計畫將委託技術顧問公司進行評估，包括環評、法規、技術等層面；由於民眾環保意識抬頭，蓋焚化爐會嚴格評估，並考量地方民眾的配合意願，同時納入地方回饋計畫，請民眾不必太緊張。

(中時 )