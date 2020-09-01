中央宣布放寬美豬、美牛進口，瘦肉精「萊克多巴胺」引發爭議，專家表示，萊克多巴胺雖有安全劑量範圍，但其強心作用也容易造成心律不整、高血壓等問題，有3類人最好避免食用進口豬、牛肉。

瘦肉精，是在畜牧業中的俗稱，學名為「腎上腺乙型接受體作用劑」，是一種類交感神經刺激劑，添加於動物飼料中可以增加家畜家禽的瘦肉比例。而近日吵得沸沸揚揚的「萊克多巴胺（Ractopamine，商品名：培林）」，其實也是乙型受體素的一種。

台北市立聯合陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰表示，萊克多巴胺原先用於治療人類的氣喘，但因其強心作用，容易導致心臟產生如心跳加速，心律不整、心肌缺血等副作用，因此後改為添加於動物飼料中，以達到增加家畜家禽瘦肉比例、降低脂肪比例及減少飼料用量等目的。

蘇一峰說，牛羊豬等動物使用萊克多巴胺後，可以活化β1和β2的交感神經受器，進而刺激肌肉細胞，增加5～10％的蛋白質合成，並減少脂肪合成，達到增加瘦肉的效果，因此在美國畜牧業中經常使用。

國際上許多國家包括美國、加拿大、澳洲等，皆可合法添加萊克多巴胺於動物飼料中使用，只是容許量各國不盡相同，例如日本於豬隻肌肉部位的允許標準為10ppb（微克）。

蘇一峰表示，萊克多巴胺的確有「人類中毒劑量遠高於肉品殘留量」和「代謝快」等優點，不過量食用的話，人體約4小時便能將其排出體外。林口長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海也說，以國際食品法典委員會（Codex）的標準，人體1公斤的萊克多巴胺容許劑量是1 ppb（微克），以體重50公斤的成年人來計算，1天最大安全攝取量即為50微克，等於1天要吃進5公斤以上的豬肉，才可能引起不適症狀，事實上不太容易吃到過量。

但為什麼還是吵得沸沸揚揚？問題在於經由代謝後殘留的萊克多巴胺，比較容易蓄積在如豬肝、豬腎等內臟組織，而國人相較於西方人，又特別有吃內臟的飲食習慣，因此若是過量吃內臟，會有較高機率攝入過量的瘦肉精，引發噁心、頭暈、手顫抖、心悸等症狀，同時會增加心血管疾病的風險。蘇一峰也提醒，萊克多巴胺的水溶性好，所以湯類料理更要小心，特別像是豬肝湯或下水湯等內臟類湯品要儘量少喝。

萊克多巴胺的水溶性好，所以像是豬肝湯、下水湯等內臟類湯品要更加小心。（圖片來源：pixabay）

儘管人體可以能代謝萊克多巴胺，一般健康成人的食用安全劑量也有所規範，但蘇一峰還是提醒，萊克多巴胺有使心跳加速等強心作用，針對一些敏感族群或特定疾病患者，目前仍沒有確切的安全使用劑量，因此以下這幾類人可能還是要儘量避免，改吃國產豬、牛肉會較為安全。

心血管疾病患者：蘇一峰說，心臟有許多β1的交感神經受器，而萊克多巴胺會活化β交感神經，引發心悸、心律不整、心肌缺血等副作用，因此患有像是心臟病、高血壓、腦中風等心血管疾病患者，最好要儘量避免食用進口豬、牛肉。

肝臟、腎臟病患：這類患者的身體代謝功能較差，比一般人更不易將萊克多巴胺代謝排出，因此也要避免食用美牛、美豬等進口畜肉。

孕婦、孩童、年長者等敏感族群，也不宜食用。

(中時新聞網)