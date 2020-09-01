未來中壢車站採「鐵路在上、捷運在下」的配置，中壢臨時站也將於10月正視啟用。（桃園市政府提供／黃婉婷桃園傳真）

桃園鐵路地下化工程如火如荼進行中，行政院長蘇貞昌與交通部長林佳龍1日至中壢車站後聽取現況報告。蘇貞昌1日拍胸脯允諾，中央將負擔鐵路下地工程75％的經費，金額高達786億，鄭文燦聞訊後相當感動，大讚有了中央支持，地方負擔輕了不少。

桃園鐵路地下化計畫是桃地計畫的修正版，全長17.9公里，除既有桃園、內壢、中壢3座車站地下化外，未來從北至南將增新北鳳鳴、中路、永豐、中原及平鎮等5座通勤車站，目前已由交通部鐵道局辦理規畫作業，總經費約1047億，由中央負擔75％、地方負擔25％，預計將拆除20處平交道、8處地下道及8處陸橋。

在整體鐵路地下化完成之前，市府為紓解中壢火車站載運壓力，決議預先增設平鎮臨時站，預定2022年5月開工，2026年5月啟用，較平鎮永久站提早50個月服務旅客。位於新北的鳳鳴臨時站，也將於2024年11月啟用，提早69個月供旅客搭乘，解決周邊民眾通勤問題。

蘇貞昌指出，大型建設需要中央協助，否則地方將寸步難行，桃園鐵路地下化計畫與民眾通勤、北北基桃生活圈掛勾，因此行政院拍板為地方負擔75％，也就是786億，相較於2012年核定的199億還多出587億，還打趣地說未來土地回收如果有賺錢，應按比例回饋中央。

鄭文燦表示，北北基桃是首都生活圈，總體人口高達1000萬人，若能透過鐵路地下化打造1小時軌道生活圈，對國家競爭力大有幫助，通勤市民也將成為最大受益者。他坦言，鐵路下地期程漫長、耗資千億，幸虧中央支持，地方才能減少負擔。

交通部鐵道局長胡湘麟簡報時也說，中壢臨時後站為配合機場捷運線A23站，已於2018年啟動先導工程，降挖5.7公尺，預計今年9月底完工、10月啟用，未來將採「鐵路在上、捷運在下」配置進行，打造南桃園重要交通樞紐。

(中時 )