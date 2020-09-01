「客人吃不到我的菜都說下次不要來了。」53歲泰雅媽媽張惠美為將泰雅文化發揚光大，產後開始走入廚房學做菜，小至冰品、滷味到桌菜都不假他人之手，料理選材除用家中飼養的黃金玉米雞外，也加入在地香料樹豆、刺蔥，期待用味覺饗宴為客人打造一場文化巡禮。

23歲從溪口台部落嫁來羅浮合流的張惠美，平日在鄉公所從事文書作業，假日則到夫家的露營店幫忙，擔任廁所清潔工。待產期間，她開始協助店裡賣賣挫冰，結果越做越有心得，還到台北學習製作滷味、麵食，1993年考取餐飲丙級執照，並用族名開設沙咪餐飲店。

「我看到現金就很開心，大家都叫我錢嫂啦。」張惠美一進廚房就是30年，專職做生意之後，還曾揹著年幼兒子，邊賣羊肉爐，邊早起做學校的便當，身旁的人都很感佩她的毅力，還打趣地揶揄她「太過愛錢」，但她其實是享受做菜的樂趣。

久而久之，張惠美靈機一動，認為料理應具有家鄉特色，並從地方取材才新鮮又天然，於是請婆婆協助飼養雞隻，自己則栽種原住民特有植株，如外表貌似黑豆的樹豆、氣味濃烈的刺蔥，店內青菜也選用高山高麗菜來烹調，用熱情煮出一道又一道的原民佳餚。

個性豪爽、好客的張惠美說，她已經「坐不住」了，無法回到過去從事文書作業，因為賣吃的能認識許多朋友，正好符合她的個性，還有客人遠道而來，就為了店內獨有的黑豆豬腳和白斬雞，還大讚原民料理讓人流連忘返，讓她既感動又驚喜，也成為未來經營的一大動力。

(中時 )