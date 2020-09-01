新加坡餐飲品牌「The Soup Spoon匙碗湯」新加坡風味胡椒排骨湯。（黃采薇攝）

選秀節目《菱格世代DD52》人氣選手林雅萱（右起）、Shining、黃俞萱任一日店長。（黃采薇攝）

無限家餐飲總經理Wayne（右3）與中保科技集團副董事長林建涵（左2）宣布旗艦店開幕活動起跑。（黃采薇攝）

除現場享用湯品外，匙碗湯也提供「外帶即食調理湯包」。（黃采薇攝）

新加坡餐飲品牌「The Soup Spoon匙碗湯」北車微風旗艦店今開幕，其品牌核心為「以湯品為主角」，不僅純喝湯、而是吃湯，業者並邀請選秀節目「DD52」Shining及林雅萱、黃俞萱共3名選手擔任1日店長。匙碗湯表示，面臨後疫情時代之需，整合中興保全科技集團的科技推出「自助點餐機」，用意在於縮短用餐時人們接觸的時間，並瞄準台北車站的外食族、上班族及旅客，提供健康、營養、低卡路里的湯品。

即日起至9月30日止，為慶祝新加坡國慶日推出「新加坡風味胡椒排骨湯」、「新加坡風味叻沙雞湯」，於匙碗湯門市購買「獅城經典套餐」或「紅黑雙醬組合包」，便可獲得「春一枝聯名抽獎冰棒」，有機會抽中頭獎「新加坡來回雙人機票（效期至2022年）」乙名，以及「新加坡特色伴手禮組合」。

「肉骨茶」源於19世紀的馬來西亞，並分為2派，一是馬來西亞福建派偏重藥膳味，另「新加坡風味胡椒排骨湯」則是胡椒味較重的新加坡海南派。業者表示，創辦人Anna以童年時的舌尖記憶為發想，湯裡頭有大量白胡椒及豬肉，還加入豐富的蔬菜、菇類、豆腐、中藥材，風味獨具。而「新加坡風味叻沙雞湯」則是Anna重新詮釋的湯品，湯裡添加通心粉、馬鈴薯、胡蘿蔔、南瓜及蘑菇，另一特點即青醬調味品，其靈感來自台灣擔擔麵淋上的肉燥。

匙碗湯北車微風旗艦店慶開幕，於9月4日至6日推出周末限定活動「減量輕生活 Simple Life」，中保無限家餐飲總經理Ｗayne表示，於台北車站無論旅遊、約會聚餐、通勤，都是大家休憩的好所在，廣邀行經北車的過客入內將包包秤重，而來店體驗「減量輕生活 壓力檢測活動」的民眾可免費吃碗湯。除現場享用湯品外，業者亦提供「外帶即食調理湯包」，像是南洋羅勒番茄濃湯、經典波士頓蛤蠣巧達濃湯、龍蝦濃湯、烤南瓜湯、義式蔬菜總匯湯、經典俄式蘑菇濃湯，幾款人氣湯品，皆獲饕客推薦。

(中時 )