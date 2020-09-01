新北市永和區公所為順利推動普查工作，今（1日）上午11時整正式成立「新北市永和區人口及住宅普查所」。（永和區公所提供）

109年人口及住宅普查將於11月1日至11月30日全面展開，新北市永和區公所為順利推動普查工作，今（1日）上午11時整正式成立「新北市永和區人口及住宅普查所」，由普查所主任、永和區長陳怡君與主計處副處長廖素娟於永和區公所前廣場舉行揭牌儀式。

廖素娟表示，普查旨在蒐集109年常住人口之實際狀況、家戶組成及住宅使用情形等最新基本資料，以作為國家及市府加強社會福利措施、規畫人口及住宅發展、人力資源運用等相關政策之重要參據。普查方式採「網路填報」、「留置填表」及「派員面訪」等多元管道辦理，於本年11月1日起開放網路填報（百萬好禮抽獎活動），疫情期間鼓勵民眾網路填報；實地訪查期間則為11月8日至11月30日止，市民朋友協助配合訪查作業。

近年來詐騙案件層出不窮，不少民眾將政府之訪查員誤認為詐騙集團，為確認是否為詐騙，民眾可致電165反詐騙專線，普查員均會穿著藍色統計調查背心及佩戴普查員證前往訪查，訪查時會秉持「3不2會」之訪查原則，所謂「3不」係指普查員「不會」洩漏個人資料給任何人、「不會」詢問普查表以外的資料、「不會」要您提供帳戶或存摺；「2會」則係指普查員「會」佩戴普查員證、「會」親自遞送致受訪戶函。

陳怡君表示，預估永和區將訪查6861戶（16662人），動員普查人力約82人，普查員身分會在區公所網頁及新北市政府主計處網頁公布。相關資料詳洽行政院主計總處網站。

(中時 )