入夏後熱浪來襲，桃園市氣溫動不動就飆破37度，有家長反應孩子於戶外課程曬得「紅通通」，質疑軍中已有警戒標準，孩子卻連大人都不如？教育局1日回應，桃市首訂「高溫處理原則」，只要體感溫度超過36度，校方必須盡量讓學生待在陰涼處，減少戶外活動與劇烈運動。

桃園市連日高溫不斷，氣象局也多次發布高溫特報，蘆竹區還曾飆破37.6度，適逢近日各級學校即將開學，家長也擔心孩子戶外授課問題。曾擔任班級家長委員代表的尤芳寬指出，上學期曾有小孩下課後曬到紅腫癢痛，讓他看得好心疼，於是向市議員陳治文陳情。

尤芳寬說，多年前曾有士兵因酷暑操課身亡，軍方於是訂定中暑係數準則，以溫度跟溼度計算，一旦超過35就達警戒標準，但他某日下午3點時調閱八德、永福、龍潭國小周邊觀測站的係數時，發現數字達35以上，因此更加堅決要求教育局應有相關措施。

尤芳寬認為，教育局曾制定PM2.5懸浮微粒的戶外活動標準，高溫也應有配套措施，讓學校有所依循，教師也不應以利用個人判斷，或學生個人感受來做決定，畢竟熱衰竭的發生時常不期而至，不如「超前部屬」確保安全，照顧到所有家長的「心頭肉」。

教育局體育保健科長鄭卉玶則說，目前已將高溫處理原則發函給各級學校，為全國首個頒布相關規範的縣市，未來將要求校方以中央氣象局的體感溫度作為標準，在紫外線最強的上午10點到下午2點，只要體感溫度超過36度以上，就應啟動警戒模式，盡量讓學生待在陰涼處，減少戶外活動與劇烈運動，避免孩子因酷暑而發生憾事。

提案議員陳治文表示，教育局的規定有別於「高溫假」議題，並非用氣溫決定是否放假，而是要求校方調整課程，相較比較彈性、比較科學。

(中時 )