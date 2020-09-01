草湳派出所將進行原址重建。（楊梅警分局提供／黃婉婷桃園傳真）

桃園市楊梅區埔心地區人口數急遽成長，但草湳派出所辦公空間早已不敷使用，為了帶給洽公民眾及員警更舒適的空間，目前已規畫原址重建，全新廳舍將在2022年底完工， 但警政服務不因暫時遷址而打烊，2日起將搬遷至福德街臨時廳舍繼續為民眾服務。

草湳派出所建造於民國75年，由於地區發展迅速、外來人口不斷移入，在警力增加情況之下，辦公空間早已不敷使用，在各級長官及地區民代極力爭取下，規劃將原址改建為地上5層、地下一層之500坪綠色建築。

重建期間，草湳派出所選擇福德街155號作為臨時廳舍，2日正式啟用，雖僅提供員警過渡使用，但屋內環境乾淨、明亮，讓許多洽公民眾都耳目一新，直呼「比舊的還舒服！」，所長亦誠摯邀請各級長官、民代、鄉親前來奉茶，並提醒洽公民眾，可別跑錯地方。

分局長黃富村表示，草湳派出所重建期間，臨時廳舍搬遷到臺灣石門農田水利會楊梅工作站，員警也已進駐辦公，請民眾洽公切勿跑錯地點，未來新廳舍已發包中，預計工期為2年，屆時美侖美奐的建築辦公廳舍，將提供民眾有更優質的洽公環境，以提升警政治安與交通各項成效。

(中時 )