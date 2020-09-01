高雄一名14歲少女，8月29日搭乘高鐵北上新竹，接著搭上網友的車後就失聯，經過多日搜尋、鍵盤柯南幫助尋找下，警方今早(1日)終於在新竹竹東中興路的4樓民宅夾層密室尋獲，除了主嫌羅男，還有另一名王男、及羅男19歲嫩妻也被列為嫌疑人，被警方帶回調查。

小羅男18歲的妻子葉女，表示兩人是透過網路聊天認識，隨後結婚，但最近夫妻關係並不融洽，葉女交往前亦不清楚羅男有前科，葉女供稱，兩人結婚後才知道丈夫過去犯案史。檢警猜測羅男可能因夫妻關係不睦，才找上14歲少女。

涉嫌誘拐高雄市4歲少女的31歲羅姓男子，不僅是「媽寶」、也沒有固定工作，靠著媽媽的透天厝收租過生活，警方在竹東鎮中興路透天厝天花板夾層尋獲少女，就是羅男母親買給他的房子，PTT網友肉搜調查，指出羅男是在社群網路用假身份設局，以利誘手法對無知少女下手。

羅男過去曾擔任保全，利用職務之便，用藥物迷昏上門打工求職的未成年少女，涉嫌下藥性侵2名國中生，手法惡劣因此又被稱為「保全界李宗瑞」，一審判處羅有期徒刑10年，全案仍上訴中。

(中時新聞網)