蘋果與特斯拉股票分拆後周一開始交易，吸引投資人瘋狂搶購，也造成羅賓漢（Robinhood）、Vanguard、E-Trade與其他線上券商出現技術問題，導致交易平台運作緩慢甚至中斷。

蘋果股票1股拆成4股，特斯拉則是1股拆成5股，分拆後股價低廉引爆驚天買盤，蘋果周一收盤大漲3.4％，來到129.04美元，特斯拉更狂飆13％，收在498.32美元。

經還原後蘋果與特斯拉股價都創下歷史新高，前者自7月底宣布股票分拆後迄今累計飆升34％，後者漲幅更是令人咋舌，自8月11日公布分拆利多後迄今累計暴漲81％。

周一多家網路券商皆傳交易平台出現技術問題，羅賓漢在推特發文證實，「今早部份客戶表示有訂單狀態更新延遲的問題，但已經獲得解決，平台運作恢復正常，我們對因此造成的不便表示歉意。」

社群媒體湧現對網路券商交易平台出包不滿的聲浪，有用戶在推特抱怨羅賓漢說，「就因為顯示問題無法下單，我就要損失2,000美元？」

推特用戶紛紛舉報Vanguard、E-Trade、嘉信理財（Charles Schwab）與TD Ameritrade等其他知名券商交易平台也都有類似的技術問題。

羅賓漢並不是第一次出包，今年3月在市場劇烈震盪之際，該交易平台曾在短短24個小時兩度掛點，美國證管會正就該一事件進行調查。

羅賓漢因打著零手續費賣點在投資圈爆紅，尤其深受年輕散戶青睞，公司身價大漲，截至8月中羅賓漢交易平台的估值已超過110億美元。

不過，羅賓漢也成為獲民眾舉報投訴的主要交易平台，根據聯邦貿易委員會的資料，光是今年上半年，美國消費者保護主管機關總共接獲473件對於羅賓漢的申訴書，案量遠高於同業，同期嘉信理財的投訴量有126件，富達為69件。

(工商 )