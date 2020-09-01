香港零售額連跌18個月，7月零售額年減23.1％，表現優於市場預期下跌的27.4％。

香港政府統計處1日公布，7月的零售業總銷貨價值的臨時估計為265億港元，年跌23.1％，跌幅較5月修訂估計下跌24.7％，收窄1.6個百分點；扣除價格變動後，7月零售業總銷貨數量的臨時估計年減23.9％。

前7個月，零售業總銷貨價值臨時估計下跌32.1％，零售業總銷貨數量下跌33.5％。

政府發言人表示，即使比較基數偏低，7月零售銷售的年減幅仍然顯著，原因是當月本地冠狀病毒病個案急升，社交距離措施因而收緊，進一步打擊消費活動。

發言人進一步指出，最近本地疫情緩和或有助改善消費氣氛，但訪港旅遊業維持停頓，零售業的經營環境短期內依然會十分困難。

與上年同期比較，7月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值下跌53.7％；百貨公司貨品銷貨價值下跌28.8％；服裝銷貨價值下跌42.5％；藥物及化妝品銷貨價值下跌50.9％；超級市場貨品的銷貨價值則升升26.5％。

(工商 )