楊丞琳1日擔任喜憨兒基金會中秋代言人，她跟老公李榮浩婚後分隔兩地，今年中秋節仍無法團圓，她也無法邀老公一起品嚐月餅，「但是我們對於做愛心這件事情，我們是一定會以身作則，希望可以影響更多的朋友。」而她看到這次喜憨兒基金會跟幾米合作的中秋禮盒，也直呼送禮的時候，看到這麼可愛的圖畫，深深感受到其用心，就覺得非常有意義。

在記者會中，楊丞琳提到曾跟喜憨兒一起拍過廣告，這次受邀非常願意、也非常急迫的想要參加，她覺得喜憨兒很認真努力的學習，做了這些禮盒，是最好的示範。她每年中秋佳節都會送禮給親朋好友丶合作夥伴，本來正愁著今年要送什麼，「剛好喜憨兒基金會找上我，我就覺得太好的機會，我今年就是直接購買他們的禮盒。」

近來新冠肺炎疫情趨緩，喜憨兒基金會再度與幾米合作，以繪本《擁抱》為主題推出中秋聯名限量禮盒。喜憨兒基金會執行董事蘇國禎說，今年也推出數款新口味月餅，金沙奶黃月餅有著溫潤絲滑的金黃內餡，濃郁的奶皇味與鹹蛋黃香，搭配酥軟外皮，一口品嘗多層次的美味。觀音奶茶月餅茶香濃厚，加入香醇牛奶，平衡茶葉的淡淡苦味，搭配柔軟的桃山皮，口口餘韻迷人。香橙檸檬酥其外皮口感酥軟，扎實的內餡搭配著水果清香，酸甜的滋味清爽不膩口。

楊丞琳今擔任喜憨兒中秋代言人。（喜憨兒基金會提供）

楊丞琳今出席記者會，與憨兒們共同手比愛心宣佈月餅開賣。（喜憨兒基金會提供）

楊丞琳與憨兒挑戰組裝月餅比賽。（喜憨兒基金會提供）

(中時 )