農曆七月是中元普渡月，廣濟宮內擺設許多普渡用的紙厝，各有不同的意義。（世界宗教博物館提供）

中和福和宮同時供奉道教神明及佛教神明，一直沿革至今。（世界宗教博物館提供）

中和百年大廟走讀，吸引數十位對宗教研究有興趣的民眾參與。（世界宗教博物館提供）

福和宮內保存著許多早期的宮廟文物，門上彩繪著春夏秋冬不同的神像，小暑的神明手持小火盆，大暑的神明手持大火盆。（世界宗教博物館提供）

廟宇的裝飾有很多元素在裡面，都是匠師的巧心傑作。（世界宗教博物館提供）

台灣是個包容多元宗教且信仰自由的寶島，位在永和的世界宗教博物館，現正展出「街頭巷尾有神明2.0–宗教地景調查計畫成果展」，挑選8間雙和地區歷史悠久的宗教單位，含括了道教、民間信仰、佛教、基督宗教等不同宗教，除了展現雙和地區宗教文化豐富之多元，也共同護佑孕育著這塊土地。8月30日舉辦民間信仰實地走讀活動，由輔仁大學宗教學系張家珩、陳藝勻老師率隊導覽中和廣濟宮、福和宮，帶領大家走進中和枋寮的開發史。

中和廣濟宮，創建於清乾隆22年（西元1757年），比鄰的福和宮創建於清乾隆31年（西元1766年），兩廟合稱「中和大廟」，延續著百年前漳州移民的信仰，記錄著中枋寮區百年來的社會變遷，廣濟宮主祀開漳聖王，福和宮主祀神農大帝。

廣濟宮除了主神開漳聖王，還供奉五港媽祖，分別是彰化南瑤宮、鹿港天后宮、溪北六興宮、新港奉天宮，以及北港朝天宮。每年農曆12月初6回鑾，隔年正月25、26日再迎請回到廣濟宮供民眾參拜。張家珩老師介紹，雙和地區的居民很幸運，不用千里迢迢到南部拜媽祖，可以就近一次參拜五尊媽祖。

適逢農曆七月中元普渡，廣濟宮內擺設很多普渡用的紙厝，各有不同的意義，像紙糊大士山，象徵觀世音菩薩的化身，大士山內的紙紮神像包括：觀音說法像、善財、龍女、四大天王、阿難、迦葉、唐僧取經、四海龍王與大士爺，大士山的紙人都用細棒插在祭壇之上，周邊圍觀的善男信女把中元普渡的氣氛烘托得更為熱鬧。

福和宮有著一尊來自日本的玉佛，日據時期對台灣的宗教政策為揚佛抑道，而福和宮迎請了一些佛教的神像供奉，因此這間廟宇的神明佛道兼備，這是比較少見的信仰模式，也一直沿革至今。

福和宮仍內保存著許多早期的宮廟文物，都是非常珍貴的史蹟，像有一扇門上有著24節氣的擬人圖像彩繪，小暑的神明手持小火盆，大暑的神明手持大火盆。張家珩老師說，宗教地景調查還有一個很重要的依據，就是每間廟宇都會有一個碑記，記載著一間廟宇的歷史變遷，是宗教史研究者很重要的考證基礎。

中和大廟走讀行程，吸引大量對地方宗教歷史有興趣的民眾參與，如您想認識雙和在地信仰文化樣貌， 9月6日在宗教博物館還有一場宗教地景調查成果講座，9月13日另有2場專家帶領實地走訪中和圓通禪寺及中和天主之母堂，歡迎有興趣研究宗教地景的朋友踴躍報名參加。活動洽詢：（02）8231-6118＃8303

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