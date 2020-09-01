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位在台灣東北方海面上的中度颱風「梅莎」一路北上，預估將在南韓登陸，雖然暴風圈未觸碰台灣，但外圍環流依舊帶來了恐怖雨勢。而遭受梅莎直接侵襲的沖繩，驚人風雨影片也曝光。

梅莎直撲沖繩，不少網友也上傳風雨情形至YouTube上。透過影片可以看到，梅莎的為沖繩帶來了強風暴雨，16級陣風在市區肆虐，風切聲更有如尖叫班響徹市內，雨水更是在強風下「橫著飛」，就連大貨車也不敵強風，只得緊急停靠在路邊。

梅莎帶來強大風雨，就連大貨車也不得不暫時停靠路邊，避免意外發生 (圖／影片截圖)

受到梅莎侵襲，沖繩31日入夜後風強雨大，一直持續到今天(1日)上半天，脫離暴風圈後才逐漸趨緩，造成多處淹水，將近4萬戶停電以及5人受傷。

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目前梅莎颱風為中度颱風上限，中心最大陣風達到每秒58公尺，暴風圈達250公里，目前持續以每小時16公里速度往北前進。未來梅莎仍有可能繼續增強，預估將在後天(3日)凌晨2時於朝鮮半島登陸，屆時將位南韓以及日本九州地區帶來強風暴雨。

(中時新聞網)