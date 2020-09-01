平鎮警分局為了提升治安研習觀摩的強度，還特地安排情境劇，逼真程度讓民眾驚呼連連。（平鎮警分局提供／黃婉婷桃園傳真）

桃園市政府警察局為強化社區治安執行力，1日在平鎮警分局舉辦109年「社區治安研習觀摩活動」，表揚平鎮區金星里及中壢區福德里為內政部認證的治安標竿社區，希望藉由觀摩活動分享經驗，暢通協調聯繫機制及輔導社區永續經營，落實「治安社區化」政策。

桃園市市長鄭文燦表示，桃園人口人口大幅增加，交通、治安事故也年年攀升，警力捉襟見肘，不少員警疲於奔命影響治安工作，因此社區治安為目前推動警政工作的重點，主要仰賴守望相助及社區組織參與，彼此互相協助，共同建構更完善的社區安全維護網。

鄭文燦認為，治安研習觀摩的目的，是為了讓社區民眾了解「預防犯罪」的重要性，提升自我保護能力及社區鄰里聯繫協助，共同建構社會安全網，這樣才能建立一個「關懷、服務、熱誠」的優質社區環境。

本次社區治安研習觀摩活動課程內容除了在地化社區治安營造、反毒及反詐騙等預防犯罪宣導、社區防、救災實況模擬演練、社區防災、救災及自救等靜態知能外，還特別安排「狀況劇」，以無預警方式執行快速打擊演練，且全程保密，巡邏警網第一時間接獲勤務指揮中心通報後，立即趕赴現場執行強勢執法作為，逼真程度讓與會來賓驚呼連連。

(中時 )