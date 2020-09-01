新北市新店區公所於今（1日）成立「新北市新店區人口及住宅普查所」。（新店區公所提供）

每10年舉辦一次的「人口及住宅普查」即將展開，為順利推動普查作業，新北市新店區公所於今（1日）成立「新北市新店區人口及住宅普查所」，並於上午10時在公所舉行揭牌儀式，現場有數十位里長到場參與踴躍。

甫上任的新店區長朱思戎表示，本次普查作業新店區預計將動員上百名工作人員，也感謝里辦公處積極參與協助宣導工作，同時呼籲市民能支持配合訪查作業，以作為國家及市府加強社會福利措施、規劃人口及住宅發展、人力資源運用等相關政策之重要參據。

新北市新店區公所於今（1日）成立「新北市新店區人口及住宅普查所」。（新店區公所提供）

此次普查旨在蒐集市內109年常住人口之實際狀況、家戶組成及住宅使用情形等最新基本資料。普查方式採「網路填報」、「留置填表」及「派員面訪」等多元管道辦理，於11月1日起開放網路填報，另實地訪查期間則為11月8日至11月30日。

新店區公所表示，有鑑於近年來詐騙案件頻傳，為避免民眾對登門拜訪的普查員不信任，造成普查員訪查困難，公所將促請里辦公處協助宣導，並配合媒體宣傳來減少民眾疑慮。同時普查員在訪查時亦會秉持「3不2會」之訪查原則：「1.不會洩漏個人資料給任何人、2.不會詢問與普查表無關的資料、3.不會要您提供帳戶或存摺、4會佩戴普查員證、5.會遞送致受訪戶函。」請接受訪查的市民放心配合訪查作業，提供詳實資料。

(中時 )