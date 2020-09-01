懸疑緝兇劇《摩天大樓》由導演陳正道、許肇任和吳中天執導，郭濤、楊子珊和Angelababy主演，該劇在豆瓣評分高達8.2分，多視角、多反轉及高張力的劇情，每集都讓劇迷目不轉睛，尤其直擊現代女性遇到的性別歧視、家暴等議題，引起不少明星關注，林心如發文力薦：「我一直都認為我們女性力量並不弱小，足夠勇敢，才能爭取到自己想要的。我準備好刷劇了！」《乘風破浪的姐姐》各自展現超強御姐力，歌手丁噹、伊能靜和張雨綺也發聲支持。

伊能靜認為，這部劇不是在簡單傳達女性的困境和社會的不公，而是一代一代女性的互相團結是可以改變一些事情的，「以後怎麼辦，你不用自己扛，我們牽著手一起面對！女性也可以有力量」。丁噹也說：「就像乘風破浪的姐姐們一樣，每一位女性都應該相信自己的力量，活出自己！」影帝徐崢提醒「你們看了嗎？」曾和吳中天、楊子姍及陳正道合作過的天王郭富城也同樣義氣相挺：「《摩天大樓》存有許多不為人知的真相和秘密，請登入了解！」

Angelababy成功駕馭《摩天大樓》迷樣美女鍾美寶，演技備受肯定，卻淪為「2020年最慘主角」，不只一登場就領便當，還遇上可惡渣父，遭受家暴、性侵，姊弟兩人長期被情緒勒索，悲慘境遇讓劇迷心疼不已。原著作家陳雪也對Angelababy讚不絕口，不僅喜歡她念對白的聲音，也讚嘆她的形象符合自己創作時對於鍾美寶的想像，「鍾美寶是內心世界特別複雜的人物，Angelababy能夠詮釋這個角色到這樣的程度，我覺得我是蠻肯定的。」

陳雪更直接認證Angelababy的演技：「她有呈現出鍾美寶的矛盾，既美麗又很單純；好像非常痛苦，可是又能帶給他人快樂。」陳雪也提到一場Angelababy身穿白洋裝的獨角戲，「我在現場看的時候很震撼、很感動。」《摩天大樓》本週將於騰訊視頻海外版WeTV獨家播出大結局。

(中時 )