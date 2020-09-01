新世代金融基金會指出，中國人行行長易綱在今年8月初提到，貨幣政策要更加靈活適度、精準導向，下半年將保持穩健、「正常」的貨幣政策不變，人民銀行貨幣政策司司長孫國峰表示，人行沒有採取零利率甚至負利率、或者量化寬鬆的非常規經濟政策，因此也不存在所謂的退出問題。

2020年8月22日出刊的經濟學人中指出，相較世界各大經濟體而言，中國現行的貨幣政策似乎顯得「不太正常」。從資產負債表中可明顯看到，美、日、歐近幾年來皆大幅擴張資產負債表。美國聯準會（Fed）自2008年金融海嘯以來為提振經濟，啟動QE計畫，大量購買美國公債及抵押擔保證券（MBS），今年因新冠肺炎影響，美國聯準會就是不遺餘力，在3月底宣布無限量購債，並透過PMCCF、SMCC兩種信貸融資工具，將公司債納入資產負債表，截至2020年8月19日止，美國聯準會資產負債表資產總額達7.06兆美元，相較年初的4.11兆，增幅71％。比起金融海嘯後，總資產及MBS持有總額更是雙雙成長超過200％。

日本經濟長期低迷，央行長期購買ETF作為貨幣寬鬆政策的一環，近來受疫情影響，加大力道購入，3月2日「總裁談話」後，將原本單日收購額700億日圓左右調升至1,000億日圓，3月16日宣布加碼寬鬆，更是讓收購額暴衝至一日2,000億日圓。8月初日本央行行長黑田東彥接受訪問時表示，東京的新冠肺炎確診個案正在增加，在東京以外地區的病例亦同樣上升，若有需要，將進一步放寬貨幣政策。截至8月20日，日本央行資產負債表相較年初已膨脹15％，購入的ETF總額增加20％。與兩年前（2018年9月）安倍第三次連任時比較，資產總額成長22％，ETF更是超過50％的漲幅，難怪安倍首相坐立不安。

此次受疫情重創的歐盟，在3月中旬增加資產購買計畫（APP）規模，注入更多流動性，並宣布規模達1.35兆歐元的緊急抗疫購債計畫（PEPP），購買公共及私人債務。整體而言，歐洲央行資產負債表從3月初的4.7兆歐元，擴大至8月21日的6.42兆歐元，增幅約35％，而從資產組成中可看到，增幅最大的為「與貨幣政策相關的歐元借款」以及「歐元區居民歐元債券」兩項，前者主要指歐洲央行向市場注入流動性時所產生的借款，主要包括再融資操作、長期再融資操作等，3月至8月增幅達158％，而後者則是歐洲央行為貨幣政策目的而持有的證券，主要由APP與PEPP計畫構成，近幾個月的增幅約23％。

目前美國聯準會資產負債表與GDP佔比約36.49％，歐洲央行資產負債表與GDP佔比約53.3％，日本的比例約119％，中國則約當35％。

經濟學人列舉出幾點中國如此「反向操作」的原因。2000年左右，中國資產負債表因外匯存底而膨脹，2008年佔GDP比例約70％，是當時美、歐、日的兩倍，但近年來因外匯存底減少，資產負債表相對縮水。近年來疫情影響，除了中國以外，各大經濟體均大量購買債券，使的中國和美國央行資產負債表佔GDP比例接近約35％，而中國之所以沒有擴表的原因之一，可能是因為其疫情控制成效較佳，經濟恢復的速度較快，而也有可能是因為中國的企圖心「若能在當大家瘋狂增加貨幣供給時控制貨幣供給量，則有一天人民幣可能成為儲備貨幣」。

除此之外，為了維持人民幣貶值，人行印製人民幣購買外幣，釋出更大量人民幣，並提高商業銀行準備金以防止通貨膨脹。2011年時，銀行曾被要求將21.5％的存款存入中央銀行。此種有針對性的政策加上老式道德勸說（old-fashioned moral suasion），使人行得以在不擴張資產負債表的情況下維持經濟。

即使如此，人行資產負債表近期的穩定性，也讓人懷疑是否在暗中儲備外匯存底，因為在中國已經呈現巨額順差的情況下（7月為620億美元，略低於5月創下的紀錄），外匯存底幾乎沒有變動。在第二季，金融帳淨流出（不含直接投資）增至1,040億美元，相當於貿易收入的三分之二，部分原因是中國人在香港股票大量投資。

新世代金融基金會指出，中國與世界不同步的貨幣政策，或許是想要在長遠拿到貨幣的話語權，也可能只是湊巧在疫情下受到較小的經濟衝擊。無論如何，在中國漸漸開放其資本市場後，世界對於中國大陸一舉一動越來越有興趣，卻也越來越難掌握。

(工商 )