新冠肺炎疫情持續衝擊國銀獲利！金管會銀行局1日公布本國銀行獲利情況，國銀2020年前七月稅前盈餘達1,964.1億元較去年同期減少295.2億元、年減13.1％，其中，海外分行衰退最大，比去年同期少賺120.3億元、年減47.2％，銀行局副局長黃光熙表示，主要是海外呆帳增提準備較去年增加近12億元、利息收益減少11億元所致。

黃光熙表示，今年前七月國銀全行稅前盈餘較去年少賺295億元，主要是受新冠肺炎疫情影響，金融資產處份評價利益縮減，拉低了7月的獲利表現。就國內總分行來看，前7月獲利1176.4億元，較去年同期減少198億元、年減14.4％，是因為其他淨收益縮減。

就海外分行來看，7月單月稅前盈餘僅17.5億元較去年同期減少20.5億元，衰退幅度高達53.9％，前七月稅前盈餘僅134.8億元，較去年同期減少120.3億元、衰退47.2％，黃光熙表示，海外分行獲利衰退主要是利息淨收益少、呆帳準備增提。

較去年同期成長的部分則為OBU及大陸分行。OBU今年前七月獲利達619.7億元，較去年同期成長3％，大陸地區分行今年前七月獲利達33.3億元，較去年同期增加5.3億元、成長18.8％。黃光熙分析，大陸地區分行獲利表現成長主要是去年基期低，且去年呆帳準備提存較多。

金管會也同步公布國銀最新逾放狀況。截至2020年7月底止，本國銀行放款總餘額達新臺幣30兆9,012億元，較上月底增加731億元、逾期放款金額為779億元，較上月底增加10億元；逾期放款比率為0.25％，與上月底相同，較去年同期增加0.01個百分點。

銀行局統計，2020年7月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率為546.79％，較上月底549.78％減少2.99個百分點，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。

金管會表示將持續督促銀行提昇資產品質及健全財務結構。

(工商 )