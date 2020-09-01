新冠肺炎疫情讓許多民眾至今仍無法出國旅遊，而是轉往國內旅遊，暑假結束之際，新北市淡水地區下半年度推出一系列吸晴活動來力拼維持國旅熱度，包含9月起八里城市沙雕及漁人碼頭河海音樂季接連登場，接著10月淡海輕軌漁人碼頭站即將啟用，出站就設置Ubike站，以及剛曝光的共享電動單車MOOVO，在淡水福容大飯店門口也有設站，加上原本就很熱門的淡水老街、漁人碼頭、八里往來的渡輪交通船，民眾來此一遊將更輕鬆便利。

八里城市沙雕展今年邁入第4年。（淡水福容大飯店提供）

八里城市沙雕展邁入第4年，今年以愛情故事為主軸，展示16座沙雕作品，透過沙雕師的巧手，以「液態之美」為題，引領民眾走過對愛情的憧憬、戀人相識相愛到步入婚姻等幸福三部曲。八里沙雕展自即日起至10月19日，除了沙雕展外，也同步開設七彩繽紛的光雕展，啟動時間為每天晚上6點半至10點半，結合八里海岸沿線、自行車休閒步道及十三行博物館，不用出國旅遊也能享受國際級觀光景點。

漁人碼頭河海音樂季。（淡水福容大飯店提供）

全台獨立音樂年度盛事「2020新北市河海音樂季」已開辦第5年，以淡水夕照和壯闊觀音山為背景的淡水漁人舞台，號稱全台最美的戶外表演舞台，9月12日起周六日下午4點至晚上10點，許多樂團將輪番演出，如獲金音金曲獎肯定的電音大團「女孩與機器人」、多次入圍金曲最佳樂團的英倫搖滾樂團「拾參」，還有今年入圍金曲獎最佳樂團的搖滾新星「海豚刑警」、海祭先驅「神棍樂團」和入圍最佳單曲製作人獎「YELLOW」等，都將同台飆唱。

淡水的經典景點「情人塔」。（淡水福容大飯店提供）

民眾來淡水漁人碼頭可大吃美食、聽音樂、追夕陽、看沙雕、坐情人塔、玩VR、石滬心抓螃蟹等，體驗豐富行程，鄰近淡水各景點的淡水福容大飯店表示：「淡水是親子短程度假首選，可以很快進入度假模式，近期再度獲得網友青睞，票選為兩天一夜佛系遛小孩激推五大飯店之一，推出的住房專案持續熱銷，像是雙人悠遊假期5999元起，可入住最搶手的無敵海景房，還有親子全包假期6999元起，以及淡水阿熊主題房假期6999元起，加贈吃喝玩樂優惠券，超值的內容CP值破表。」

此外，淡水福容大飯店也全新推出的粉紅派對及阿熊萌萌系午茶，搭配現場樂團演唱，讓民眾享受音樂下午茶時光。

(中時 )