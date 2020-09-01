第55屆廣播金鐘獎19日周六將於國父紀念館舉辦，今年主持人首度由廣播人瑪麗、視網膜跨界攜手主持，1日舉行記者會。瑪麗一身水藍薄紗禮服仙氣飄飄，但她自曝首次接棒主持太興奮，導致經期大亂，甚至在記者會前忽然「見紅」，「主持夥伴賀爾蒙威力真的太強大，連帶受影響，算是我人生當中前3親近的男人」。展現獨有幽默感。

瑪麗以深夜節目《青春點點點》展開廣播主持生涯，現在不只主持綜藝節目、網路直播，更耕耘網路專欄創作，她多次主持三金典禮，曾擔任第30屆金曲獎紅毯主持，更是第53屆、第54屆金鐘獎紅毯主持人，網友對她的表現都是零負評。她對首次站在典禮舞台主持，坦言仍會緊張，前輩雖都說主持星光大道比典禮難度更高，但她忍不住擔憂起典禮可能出現的突發狀況，還因此被旁人虧說：「妳想太多了！」

瑪麗一身典雅水藍色禮服。（三立提供）

瑪麗原先想請教前屆主持人李千那，但因時間緊湊，且大前輩黃子佼經歷過最多大風大浪，因此想等腳本出來後立刻請益。雖然與主持搭檔視網膜至今只聊過1次，但她不擔心，「主播就是讓人有種安全感，就算我落稿，他應該也能幫我接下去」。

(中時 )