新北市中和區公所於今（1日）與28區公所同步成立「人口及住宅普查所」。（中和區公所提供）

配合行政院10年1次全國性人口及住宅普查，新北市中和區公所於今（1日）與28區公所同步成立「人口及住宅普查所」，揭牌儀式由區長賴俊達主持，陳錦錠議員、金瑞龍議員、張志豪議員、張維倩議員及游輝冗議員服務處助理、邱烽堯議員服務處主任均到場支持，並祝人口普查作業順利。

中和區長賴俊達表示，今年新北市人口及住宅普查預計將訪查15萬5572戶，中和區將抽查10至15％，預計訪查1萬1873戶，是新北市第二。人口普查主要是蒐集全市常住人口實際狀況、家戶組成、及住宅使用情形等最新資料，作為國家及市府未來加強社會福利、規劃人口、資源運用的重要參考，因此，確實做好人口普查工作，對中和未來的規劃非常重要，請大家務必配合人口普查作業。

這次人口普查期間自11月1日至11月30日，普查對象為在現住地實際居住6個月或預期居住6個月以上之常住人口；普查方式可分「網路填報」、「派員面訪」及「留置填表」等3種，採網路填報者，還可抽10萬元禮金和各項大獎。

新北市中和區公所於今（1日）與28區公所同步成立「人口及住宅普查所」。（中和區公所提供）

中和區公所也提醒大家，普查人員上門普查時會穿著藍色普查背心，並出示證件，訪查原則為「3不2會」，即不會洩漏個資，不會詢問普查表以外資料，不會要提供帳戶或存摺，會配戴普查員證，會親自遞送受訪戶函。但拒絕訪查依《統計法》可裁罰新臺幣3000元到30萬元。

(中時 )