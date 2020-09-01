蓬佩奧認為，中國共產黨監控所有留學生與訪問學者，並透過他們的家人要求赴美大陸學者為其搜集情報。圖為哈佛大學。（圖／哈佛大學）

美國國務卿蓬佩奧在接受媒體訪問時暗示，川普總統正在認真考慮一項緊急措施，暫時禁止所有中國大陸學生和研究人員前來美國就學和從事研究。

《美國之音》報導說，蓬佩奧在華盛頓地區電台受訪時表示，中共政權正通過各種方式滲透美國的大學和研究機構，竊取美國數百億美元的智慧財產權，川普總統決心要制止這類行為，但仍有很多事情要做。

而當節目主持人問到，如果美國在若干年內全面禁止中國大陸學生和研究人員來美國留學和從事研究，完全阻斷他們來美國，這樣做會不會更加容易、更快對付中共滲透？

蓬佩奧回答說：「雖然不是每個來這裡的中國留學生都奉命為中國共產黨工作，但是川普總統已經在認真考慮這種措施。」

他補充道：「我不想提前討論總統正在評估的決定。我想你會在未來幾個星期、幾個月裡看到更多的資訊。」

蓬佩奧解釋全面禁止大陸學生與學者進入美國的理由時說：「中國共產黨正在對幾乎所有中國留學生進行監視，確保他們從事中共希望他們做的事情。你可能不會認為他們是正式意義上的間諜，但是因為中共針對他們在國內的家人採取行動，許多學生受到（為中共搜集情報的）巨大壓力。」

報導指出，今年5月川普發佈命令，禁止與大陸軍方有牽連的大陸公民持學生和學者簽證進入美大學攻讀研究生或者從事博士後研究。認為這些人可能受到大陸官方利用或招募用以刺探相關情報與技術。

大陸留學生目前是美國大學校園國際學生中最大的群體。美國際教育協會（IIE）2019年11月的報告指出，2018年含大陸在內的國際學生為美國經濟貢獻了447億美元，比上一年增加了5.5%。

約翰斯霍普金斯大學外交政策研究所主任傅瑞珍（Carla Freeman）等學者對川普政府考慮限制大陸留學生措施曾表示關注。她說，美國大學的許多研究活動，在很大程度上受益於來自世界各地的優秀學生。

(中時新聞網)