雀客旅館宣布，即日起正式加入北市防疫旅館的行列，全館65間客房均作居家檢疫使用，每晚房價2,600元起（含稅與三餐），甫上線1小時即收到學校急為境外生協助尋找的訂單。

雀客旅館表示，雖然目前仍仍無法確定9月份防疫旅館是否能請領補助，但雀客旅館亦不願過分哄抬房價，故仍維持2,600元至3,500元，入住15天的總金額僅3萬9千元起，希望能以合理的價格讓返台國人，以及境外學生完成14天居家檢疫期。且地理位置近行天宮捷運站，結束檢疫後可直接搭乘捷運返家或返校，相當便利。

(工商 )