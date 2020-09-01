雀客旅館加入北市防疫旅館 每晚2,600元起 20:122020/09/01 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雀客旅館宣布，即日起正式加入北市防疫旅館的行列，全館65間客房均作居家檢疫使用，每晚房價2,600元起（含稅與三餐），甫上線1小時即收到學校急為境外生協助尋找的訂單。 雀客旅館表示，雖然目前仍仍無法確定9月份防疫旅館是否能請領補助，但雀客旅館亦不願過分哄抬房價，故仍維持2,600元至3,500元，入住15天的總金額僅3萬9千元起，希望能以合理的價格讓返台國人，以及境外學生完成14天居家檢疫期。且地理位置近行天宮捷運站，結束檢疫後可直接搭乘捷運返家或返校，相當便利。 (工商 ) #雀客旅館 #防疫旅館 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市公車捷運 明起開放寵物鳥搭乘 19:342020/08/31 寶島 抓住夏天的尾巴 北市3戲水區開放到月底 15:052020/08/31 生活 開學校園防疫 中市鼓勵戴口罩 04:102020/09/01 地方新聞 陸民航局祭三措施防疫 高風險入境限制客座率 15:472020/09/01 生活 防疫有成！台日將開放商務人士入境 12:452020/09/01 政治 防疫旅館預算卡關 觀光局：爭取本周拍板 15:422020/09/01 生活 無畏民俗月 房市8月買氣狂 04:102020/09/01 財經要聞 農委會設檢疫區管理 魚港邊境零破口 15:422020/08/31 生活 結合悠遊付 機車停車200吃到飽 04:102020/09/01 地方新聞 搶救淡季 高雄、墾丁飯店超殺優惠吸客 04:102020/08/31 產業．科技 財經熱門新聞 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 川普贏得美總統大選機率飆升！ 外資提醒投資人做好準備 - 財經 網購刷卡天天凱基日 享優惠 - 全球財經 - 工商時報 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 即時 台股殺了又噴 明天要追？專家：小心暗藏風險 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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