POP Radio台長林書煒今(1日)出席POP Radio「鍊起希望。串聯愛」記者會，她的母親生前忍受失智症之苦，身為照護者，林書煒分享，母親曾在未告知家人外出後，失聯數小時，「如果當時有認知讓媽媽戴上『愛的手鍊』，媽媽就能更早回到家」，林書煒說，母親的「失蹤」雖然只是半天的時間，那種心急如焚的心情，她至今仍無法忘記。

「老盟」秘書長張淑卿也呼籲，「愛的手鍊」已經行之有年，特別在2016年與醫院和失智共同照護中心合作，「從第一線專業人員直接替失智症者配戴手鍊開始，就啟動預防走失機制」，除了宣導愛的手鍊，老人福利推動聯盟也將和電台合作，在９月12日舉行闖關市集活動。

《POP撞新聞》主持人黃暐瀚今獻上生日蛋糕，巧妙將老盟愛的手鍊與POP Radio形象結合，黃暐瀚平時雖然以新聞時事分析為專長，私下卻對流行文化相當關注，當他得知POP Radio將在9月12日舉辦闖關市集，不僅表示支持，也透露在工作許可下，也有意願前往共襄盛舉。

POP Radio 11週年台慶，與中華民國老人福利聯盟合作，宣布將於9月12日下午1:00至4:30在台北東區龍門廣場舉辦互動「鍊起希望．串聯愛」體驗市集，現場進行贈獎闖關活動，更將邀請李芷婷、婁峻碩與徐哲緯現場演唱與聽眾面對面接觸。

黃暐瀚(右)送上蛋糕慶POP Radio台慶,也預祝林書煒(左)能如願拿下廣播金鐘獎。（POP Radio提供）

POP Radio台長林書煒(左)與老盟秘書長張淑卿合力完成蛋糕裝飾。（POP Radio提供）

POP Radio 11周年與老人福利推動聯盟合作，協助宣導愛的手鍊。（POP Radio提供）

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