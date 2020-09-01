大陸半導體廠武漢弘芯近來傳出財務危機，加上專案項目細節未明，使得導致國家大基金、其他股權基金無法導入資金，甚至連大陸引進第一台高階ASML光刻設備遭抵押，驗證去年才就任武漢弘芯執行長、台積電前共同營運長蔣尚義今年6月萌生退意的傳聞。國家大基金也在近期揭露投資表現，以大陸晶圓代工龍頭中芯國際最為亮眼，但向ASML訂購機台遲遲未能出貨，大陸半導體自給率70%遙遙無期。

綜合陸媒報導，隨著陸企公告2020年上半年財報消息接近尾聲，國家集成電路産業投資基金(國家大基金)所投資的24家陸企上半年合併營收達698億元(人民幣，以下同)、年增13%，合計歸屬母公司淨利潤為56億元、年增47%。

值得注意的是，這些企業某些還處在轉型期，其收入並非主要來自半導體業務，導致在該產業的量體不足，甚至是由某幾家大企業支撐整體收入表現。以上24家企業涵蓋整個半導體產業鏈，包括半導體材料；生產設備、晶圓代工、封裝測試以及IC設計等，且多半為各自領域的龍頭企業。

其中收入最高的，中芯國際，達131.61億元，約占整體18.85%；大陸封測廠龍頭長電科技則是以營收119.76億元居次，第三名則是由ASIC設計、印表機耗材供應大廠納思達的98.89億元拿下，3者就占整體上半年營收逾50%。

中芯國際受惠於晶片需求強勁，Q2合併營收9.39億美元、年增18.7％，淨利1.38億美元、暴增644.2％，創單季新高，預計Q3續增，2020年資本支出從43億美元上調至67億美元。

然而，中芯國際目前擴產的目標為28奈米製程，與原先市場預期的14奈米以下先進製程有落差，加上中芯國際使用美國半導體技術，美國加緊禁令下預料無法出貨給華為。也就是說，若想依靠中芯國際加快大陸半導體自主化進程，仍還有段距離要達成。

中芯國際2018年5月向ASML訂購價值1.2億美元極紫外光（EUV）光刻設備，就因瓦聖納協定（Wassenaar Arrangement）以及美國政府在背後施壓，中芯國際的採購至今仍等待荷蘭政府核准。

據外國財經媒體報導，荷蘭政府在陸美科技爭霸之下，開始介入該國晶片商的業務，除了ASML，自駕車和資料中心晶供應小廠Smart Photonics也遭到荷蘭政府阻攔，希望藉此降低荷蘭經濟對大陸依賴性。此外，根據最新美國對華為禁令顯示，美國以及外國電子自動設計(EDA)工具供應商恐怕也無法出貨華為，未來是否擴大到其他陸廠值得關注。

回到武漢弘芯，據報導指稱，該公司二期工程用地未完成土地調規和出讓，且專案缺少土地、環評等支撐材料，更有積欠大筆款項，去年風光舉行首台高階ASML光刻設備進廠儀式，將用來生產7奈米的光刻機台，當時武漢弘芯耗資200億美元建廠，以及邀請蔣尚義出任執行長，並挖角大批前台積電工程師組成研發團隊，如今卻爆發營運危機，這使得將該公司列為重大項目的武漢市政府相當尷尬，也無疑是對北京當局想在2025年半導體自給率提高至70%的目標重擊。

(中時新聞網)