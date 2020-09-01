高雄一名14歲少女，8月29日搭乘高鐵北上新竹，接著搭上網友的車後就失聯，經過多日搜尋、鍵盤柯南幫助尋找下，警方今早(1日)終於在新竹竹東中興路的4樓民宅夾層密室尋獲。羅姓主嫌、盧姓男子、及王姓男子被押至高雄偵訊。

根據了解，原本開車的盧姓男子聲稱不知少女去向，實際卻製造「煙霧彈」誤導警方辦案，載著少女手機四處遊蕩，混淆警方視聽，最後將手機丟在台北市中正橋下。高雄警方訊後，晚間將王、盧嫌依強制猥褻移送雄檢，至於為何以強制猥褻罪送辦，警方尚未對外說明案情。

為了這起高雄少女失蹤案，全台共動用200多名警力，透過手機PGS追蹤少女的行蹤，雖「高規格」找人，不料手機訊號卻在大台北地區飄忽不定，讓警方疲於奔命，最終在今晨於竹東尋獲，原來2人手機恐在第1時間已交給第3者，為的是投下煙霧彈，拖延警方尋獲的時間，事實上，警方也證實少女的手機，早被另一名盧姓嫌犯帶走。

警方表示，8月31日逮捕盧姓、王姓嫌疑人到案說明，但兩人說詞避重就輕不願坦承實情，警方利用通聯紀錄、定位系統調閱上百支監視器，發現少女並未離開新竹的一處透天厝，警方前2次前往搜索，並未發現她的蹤跡，但1日上午3度搜索，發現4樓套房一處密室夾層，隨即破壞便找到正在睡夢中的少女及羅嫌

(中時新聞網)