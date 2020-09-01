新北市警察局今（1日）配合全國同步實施「路口大執法」，擇定全市115處多事故及重要路口規畫勤務，動員警力340人強化執行，首日計取締1060件違規，其中以闖紅燈及紅燈右轉748件占最多數。

鑑於近年路口事故增加，危害用路安全，新北警配合中央規畫針對違反路權及行人違規等5大違規加強取締，重點項目分別為汽機車未停讓行人、闖紅燈、紅燈右轉及行人未依規定行走行穿線及行人未依標誌、標線、號誌指示穿越馬路。

新北警表示，擇定轄內115處多事故及重要路口規劃勤務，動員警力340人強化執行，首日計取締1060件違規，其中以闖紅燈及紅燈右轉748件、不停讓行人101件、行人違規211件，取締交通違規時也向民眾宣導路口「停讓」與「慢、看、停」的觀念，期望打造「行人安全走廊」。

新北警呼籲，路口安全人人有責，遵守交通規則的同時也是為自己創造安全的用路環境，汽機車接近路口時放慢車速，遇有行人應停讓其先行，而行人穿越路口也必須遵守標誌、標線及號誌指示，確實走在斑馬線上勿任意奔跑嬉戲，以維護路口安全。

(中時 )