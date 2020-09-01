郭子乾有著一張橡皮臉，能抓住各樣名人特色，他近日錄炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持的公視談話節目《36題愛上你》，一到場就被唐綺陽問：「郭哥，你能模仿炎亞綸嗎？」他當下立刻仿效炎亞綸拍腿、遮臉笑等動作，讓Sandy直呼「很刺激」，還讓炎亞綸尬笑說：「我現在有點不知所措。」

至今模仿超過500位各樣名人，郭子乾表示：「有時那個Key沒打開，可能我就沒辦法模仿。」他心中覺得最難的是民進黨前主席許信良，「不曉得該從哪裡模仿開始，可是他就是很好玩」。他回憶某日在搭車時腦中忽靈光乍現，形容為「閃過一道旋律」，回家趕緊將「這個旋律」，配合許信良「說話較沒抑揚頓挫、最後幾個音會飄走」兩大特色，「抓住感覺後，就出來了」。炎亞綸拍案叫絕說：「這算是某種靈媒耶！你要跟那個人的靈魂好像突然之間Match到。」

郭子乾（右二）與炎亞綸（左起）、唐綺陽、吳姍儒開心同框。（公視提供）

郭子乾也提到自己最被記得的角色，就是模仿至今已有20幾年的現任行政院長蘇貞昌，Sandy曾在益智節目同場訪問蘇貞昌、郭子乾，她笑說：「你會搞不清楚到底郭哥在哪邊，因為太一模一樣了。」

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