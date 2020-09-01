近年以「時尚老人」之姿打開知名度的戲偶藏家林經甫，長年收集亞洲各地戲偶，珍貴藏品有萬件之多，其中更包括已故布袋戲大師王炎所使用的布袋戲戲台。為貫徹他倡議的「斷捨離」之道，並讓藏品妥善保存，林經甫今(1)日簽署捐贈備忘錄，將上萬件藏品全部捐贈給國立台灣博物館典藏。

林經甫表示，踏入藏家路是從異地看見台灣布袋戲偶開始，「我的本業是醫生，常常飛到各國開會，有天到日本天理大學旁的亞洲展示館，看見來自屏東、台南的戲偶，覺得真是不得了，台灣美學已經能呈現到這種程度。」返台後，他跑遍台灣南北蒐集戲偶，之後更擴大範圍，蒐羅起亞洲各地罕見戲偶。

林經甫分享，有回欲收藏印度皮影戲偶，引來法國羅浮宮關注，但最後仍成功說服賣家，將戲偶賣給他珍藏。另有一批皮影戲偶等多樣文物，則是在買賣過程中遭波士頓博物館中斷，最後他和波士頓博物館達成協議「樂器給你，戲偶給我」，順利取得收藏。

為將台灣文化資產留在本土，林經甫也曾親赴日本買回王炎的布袋戲戲台，「那是王炎當初和布袋戲大師李天祿在『拚戲』用的戲台，我那時從日本買回戲台後，放在醫院地下室，請當時已經80歲的王炎來親自鑑定戲台真偽，他那時已經失明了，但一摸到彩樓就確定『這是我的戲台』，場景非常感人。」

林經甫表示，近年他推行「時尚老人」概念，希望教大家怎麼當一位老人，要活得輕鬆，則必然要學會「斷捨離」，如今捐出戲偶，他也學會放下不捨的心，「我的錢來自社會，我用錢買這些戲偶，然後再將戲偶回饋社會。我只是代管這些戲偶的人，理所當然應在適合契機把它交出去。」

記者會上，林經甫也大方展示來自各地的珍稀藏品，包含19世紀末北京杖頭戲偶、少數自越戰前保存至今的越南水傀儡、台灣布袋戲大師陳錫煌的戲箱等。偶戲專家羅斌表示，其中北京杖頭戲偶連當地都找不到，非常珍貴，林經甫也從不為數量收藏，而是講究品質，特別重視美學，每個藏品都是精品。

國立台灣博物館館長洪世佑表示，林經甫花了二分之一世紀蒐集這麼多藏品，非常感謝他願意全數捐贈給台博館，將文物公共化，成為全民財產，現台博館擁有11萬餘件藏品，如今林經甫捐出1萬餘件藏品，也對台博館典藏締造重要的改變。未來定會妥善保存，並發揮文物價值。

(中時 )