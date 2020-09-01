牯嶺街小劇場歷經2年多修繕，將於10月初開啟試營運。牯嶺街小劇場館長姚立群昨（31）日舉辦第一場導覽活動，首邀劇場人觀摩劇場建築，希望引進更多團隊演出，為牯嶺街小劇場開啟新局面。

姚立群表示，牯嶺街小劇場試營運期間暫定至明年3月左右，期間目標除了要號召劇場工作者回家，也希望能讓觀眾回流，並藉由觀察試營運期間的演出，了解劇場與觀眾間的關係。

姚立群透露，牯嶺街小劇場歷經修繕後，一樓戲院約可容納80人以下觀眾，二樓至多60人，經過導覽活動後，不少劇場人則評估原作為排練室的三樓也可做為演出空間。空間租借等詳細使用規範預計在9月中公告，一樓演出空間今年已可說是滿檔，顯見牯嶺街小劇場雖小，但對創作者來說是重要的演出地點。

姚立群表示，對許多年輕創作者來說，牯嶺街小劇場可作為實驗創作的起點，年輕創作者已有2年多的時間未能在牯嶺街小劇場的舞台發表作品，希望藉由日後一場接一場的導覽活動，讓劇場人能夠評估作品到牯嶺街小劇場演出的可能性，還能藉劇場人專業眼光評斷劇場空間有何須改善之處。

姚立群舉例，如建築物二樓陽台因修繕工程造成一個方形大坑，就有人建議可再轉換成另類觀眾席，為看似不完善的凹面找到新定位。日後將在試營運期前，持續透過導覽活動，了解劇場仍需改善之處。

(中時 )