《粽邪2》在廢棄飯店取景拍攝。（華影國際提供）

《馗降：粽邪2》8月31日於SBC星橋國際影城舉辦桃園首映會，監製鄒介中、導演廖士涵率領主演許安植、顏正國、劉國劭、夏紫薇現身與觀眾互動。劇組在桃園選擇了知名廢棄飯店，做為片中六人上吊懸案的場景，監製鄒介中回想當時經過廢棄的電梯旁，看到一張符，以為是美術組做的，還稱讚做得很真實，沒想到那張符並不是美術組做的，當下大家都沈默了。

另一場在桃園拍攝的則是許安植、孫安佐、夏紫薇通靈椅仔姑問事的直播秀，為了表現出靈動現象，讓演員吃足了苦頭，許安植與夏紫薇吊鋼絲，在地上拖行，為了呈現真實感，兩位女演員真的被導演突如其來的拖行嚇到尖叫，淚灑現場，也造就了讓人毛骨悚然的詭異感！事後演員們才知道那個場景曾是大園空難停放屍體的地方，不只是銀幕裡的畫面恐怖，幕後拍攝場景也是恐怖得讓人身歷其境、不寒而慄。《馗降：粽邪2》9月2日農曆中元節全台上映。

(中時 )