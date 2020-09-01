受到梅莎颱風外圍環流影響，氣象局今（1）日發部長浪警戒（摘自報天氣）

梅莎遠離引入西南風 明起中南部有雨 「海神」最快今晚生成。(摘自天氣風險)

隨著中颱梅莎逐漸遠離，台灣的降雨也逐漸趨緩，天氣風險主播簡瑋甯表示，明（2日）起風場轉為西南風，中南部地區會有降雨出現。而周四周五（3-4）受到低壓壟罩影響，台灣上空水氣增，全台各地都會有降雨出現。至於第10號颱風「海神」最快今天會生成，路徑也將一路向北，直衝日本南韓。

中颱梅莎在今（1日）上半天最接近台灣，外圍環流也帶來驚人雨量。隨著下半天颱風逐漸遠離，往南韓前進，北部東北部降雨趨緩，氣象局也解除大雨特報。不過受到梅莎颱風外圍環流影響，氣象局今（1）日針對基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，新北市（龍洞)）、宜蘭（蘇澳及龜山島）、花蓮、臺東（蘭嶼）及馬祖持續觀測到浪高2至4米左右的長浪，請注意。

簡瑋甯表示，梅莎遠離後，要注意明（2）起將轉西南風，中南部地區易有雨勢出現。彭啟明也說，除了早晚海陸風與西南風交會外，午後陣雨，雷陣雨也會比較明顯，要注意短時強降雨發生。到了周四（3）、周五（4），受到低壓壟罩影響，台灣上空水氣增多，屆時全台都會有降雨出現。尤其北部沿海、南部會有較明顯的雨勢，可能會持續到周末。

氣溫部分，受到降雨影響，北部高溫落在33-35度；中南部則為31-33度。而另一個位在台灣東方海面的熱帶性低氣壓，預估未來也將成為第10號颱風「海神」。台灣颱風論壇指出，根據聯合颱風警報中心（美軍JTWC）預測 ，海神也將會是一個又大又強的颱風，路徑預估貫穿日本再襲韓國。天氣職人吳聖宇表示，「準海神」配合周圍高海溫，強度仍會提升，預估今晚到明天白天前，就會成颱。

雖然模式預估海神會又大又強，但吳聖宇推測該路徑也是「北上型」，對日本的威脅應該很大；但對台灣來說，北上的距離比梅莎還遠，應該是沒什麼影響性。

(中時新聞網)